Prva komunikacijska konferencija na otvorenom okupila svjetske stručnjake

Svi sručnjaci imali su jedno zajedničko, a to je misao o novom normalnom koje će ostati i nakon što korona prođe uz savjet da ne možemo čekati da se svijet vrati na staro, jer nikada neće

<p>Najpoznatija komunikacijska konferencija u Hrvatskoj - <strong>Dani komunikacija</strong>, ovog je tjedna održala svoj spin-off - DK Piknik u Maksimirskom perivoju u Zagrebu. Njeni organizatori time su pokazali kako se brzo mogu (i moraju) prilagoditi novonastalim uvjetima event industrije, koji se iz dana u dan mijenjaju.</p><p>Zamišljena kao post-korona događaj, ipak ju je, s epidemiološkom situacijom koja se u međuvremenu pogoršala, zahvatio u neočekivanim uvjetima, no organizatori su na to bili spremni.</p><p>Razmak među ograničenim brojem posjetitelja, antiseptici na svakom koraku i preporuka nošenja maskica, nešto je što je ova prva medijska konferencija na otvorenom ispoštovala- uvjeti koji će za event industriju još neko vrijeme biti novo normalno. </p><p>Dani komunikacija s proljetnog termina pomaknuli su se na jesenski, ali njeni organizatori nisu očajavali. Dio Rovinjske atmosfere velike dvorane Lone Hotela prebacili su na otvoreno, organizirajući tako prvi takav događaj na u Hrvatskoj.</p><p>S korona krizom isplivali su i novi načini komunikacije i ubrzana prilagodba na nove-stare tehnologije. Iako predavači fizički nisu mogli biti prisutni, preko velikog kino platna održali su dva predavanja i četiri intervjua dok su posjetitelji pozorno upijali svaku riječ iz svojih ležaljki s velike maksimirske livade. Videopoziv tako je spojio Zagreb uživo s Kanadom, Indijom, Amerikom, Nizozemskom i Ujedinjenim Kraljevstvom.</p><p>S naglaskom na komunikacijsku industriju u doba korone i nakon nje, svjetski poznati stručnjaci podijelili su svoja mišljenja i savjete o tome kako se tko u njoj snašao te koliko će ova situacija promijeniti svijet.</p><p>Svoja mišljenja i savjete iznijeli su generalna menadžerica Tribea<strong> Lisa Targett</strong>, strateški prognostičar <strong>Ben Hammersley</strong>, psiholog <strong>Thijs Launspach</strong> na prvom danu piknika te konzultantkinja <strong>Heidi Prieble,</strong> jedan od najutjecajnijih ljudi <strong>Sir Martin Sorell,</strong> i kreativna direktorica FCB Ulka <strong>Swati Bhattacharya</strong>.</p><p>Uz slična iskustva, svi stručnjaci imali su jedno zajedničko, a to je misao o novom normalnom koje će ostati i nakon što korona prođe te savjet da ne možemo čekati da se svijet vrati na staro, jer nikada neće - na nama je da sami izmislimo nove metode i prilagodimo se novom tržištu.</p><p>- Nema smisla sakriti se i čekati da ovo sve prođe i biti frustriran jer više ništa nije isto. Trebamo stati, jasno sagledati situaciju i kreirati nešto novo. Jer takav je sad i svijet- nov i stalno se mijenja, moramo mu se prilagoditi - u svom je predavanju naglasio <strong>Ben Hammersley.</strong></p><p>Ugodna atmosfera tako je posjetiteljima omogućila da se u after-work terminu opuste i networkaju s kolegama iz branše, izmjenjujući tako svoja iskustva o kriznom menadžmentu koji je pogodio sve industrije.</p><p>Kraj oba dana obilježila su dva panela: komunikacije u korona krizi te budućnosti event industrije koji su zaključili da su vremena nepredvidiva i moramo im se znati prilagoditi. Ponekad ćemo pogoditi, ponekad pogriješiti - no moramo raditi prema naprijed. Onaj tko čeka da situacija prođe, neminovno će propasti.</p>