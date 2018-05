Pune ruke posla: Fejs obrisao čak pola milijarde lažnih profila

U prva tri mjeseca ove godine Facebook je obrisao 583 milijuna lažnih profila, a većina njih blokirana je u roku od nekoliko minuta od same registracije. Da ovu brojku stavimo u perspektivu, to je više od četvrtine Facebookovih 2,2 milijarde aktivnih korisnika.

U izvješću objavljenom u utorak stoji da kompanija svakodnevno obriše milijun lažnih profila, s time da su od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine u prosjeku svakodnevno zabilježili 6,5 milijuna pokušaja registracije lažnih profila.

Pogotovo nakon skandala s Cambridge Analyticom, sve je snažniji pritisak zakonodavaca i javnosti na najvećoj društvenoj mreži. Mnogi smatraju da je Facebook postao previše moćan alat i da treba pronaći način da se njegovo poslovanje regulira. Izvršni direktor Mark Zuckerberg u travnju je svjedočio pred američkim Kongresom, i tom prilikom obećao veću transparentnost i odgovornost u poslovanju društvene mreže.

Na meti lažnih profila su i drugi društveni servisi, poput primjerice Twittera i YouTubea. Prema izvješću Pew Research Centera u travnju, nevjerojatnih dvije trećina tvitova objavljenih na Twitteru objavljuju botovi, a studija koju je još prošle godine objavilo Sveučilište Oxford pokazuje da su upravo botovi na društvenim mrežama nezanemarivo moćan alat u manipulaciji i kreiranju političkih stavova.

Seks, nasilje i govor mržnje

Ključan alat u borbi protiv lažnih profila je umjetna inteligencija, no i to ima svoje mane. Iako su blokirali 500 milijuna lažnih profila, Facebook procjenjuje da je još 3 do 4 posto na mreži lažno.

Facebook: We're much better at spotting nudity than hate speech https://t.co/rnGVP5RXLz — TIME (@TIME) May 16, 2018

Ali čak i tako mizeran postotak znači da je prevedeno u brojke, riječ o nekih 66 milijuna lažnih korisničkih računa. Uz to, Facebookovi alati za čišćenje obrisali su 837 milijuna spam postova prije nego što ih je uspio prijaviti netko od stvarnih korisnika, piše cnet.

Još malo zanimljive statistike. Facebook je skinuo 21 milijun postova koji uključuju golotinju i seks, uklonio ili postavio oznake upozorenja na 3,5 milijuna objava s nasilnim sadržajem te pobrisao 2,5 milijuna objava koje uključuju govor mržnje.