Putovat će dva mjeseca: Izrael je poslao letjelicu na Mjesec

Raketa Falcon 9 tvrtke SpaceX ispaljena je u četvrtak navečer s Floride noseći prvu izraelsku letjelicu u misiju koja bi ako uspije trebala učiniti Izrael tek četvrtom zemljom kojoj je uspjelo slijetanje na Mjesec.

Robotska letjelica bez posade nazvana Beresheet (Postanak, na hebrejskom) poletjela je u svemir iz postaje zračnih snaga Cape Canaverala oko 2.45 sati po srednjoeuropskom vremenu na vrhu rakete visoke kao 23-katnica.

Beresheet, koji je veličine suđerice, jedan je od tri tereta koje nosi Falcon 9, dio flote raketa tvrtke SpaceX iz Kalifornije, milijardera poduzetnika Elona Muska.

Druga dva tereta su telekomunikacijski satelit za Indoneziju i pokusni satelit za američke zračne snage.

Beresheet je trebao biti ispušten u Zemljinu orbitu oko 34 minute nakon lansiranja, a 15 minuta kasnije trebali su biti raspoređeni dva satelita.

Ako za Beresheet sve prođe po planu letjelica će stići do bliže strane Mjeseca sredinom travnja nakon dvomjesečnog putovanja kroz 6,5 milijuna km svemira. Let izravno od Zemlje do Mjeseca bi imao duljinu od 386.242 km. Jednom ispuštena svemirska letjelica će ulaziti u postupno sve šire Zemljine orbite koje će konačno dovesti sondu u doseg Mjesečeve gravitacije nakon čega će uslijediti niz dodatnih manevara koji će voditi automatskom slijetanju.