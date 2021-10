Prije točno 63 godine svijet je ugledao prvu 'pravu' videoigru ikad. Radilo se o simulaciji tenisa, a igra je jednostavno nazvana Tennis for Two ili u doslovnom prijevodu Tenis za dvoje. Prikazivala se na osciloskopu, a jedan od njenih izumitelja radio je i na prvoj nuklearnoj bombi odnosno Manhattan Projectu gdje su se za vrijeme Drugog svjetskog rata razvijala prva nuklearna oružja.

William Higinbotham bio je američki fizičar, a nakon izlaska iz tima koji je razvijao prvu atomsku bombu, postao je vođa antinuklearnog pokreta. Čini se da je zabavu pronašao u nečem drugom - zabavljanju drugih, što je i dovelo do Tenisa za dvoje.

Baš zbog toga se ova igra smatra 'prvom' pravom igrom jer je napravljena da zabavi, a ne da demonstrira tehnološka dostignuća, s obzirom da se radi o prvoj igri koja je napravljena uz korištenje grafičkog prikaza.

Drugi izumitelj ove igre, za kojeg se često misli da je bio tek Higinbothamov asistent, bio je Robert Dvorak. On je sastavio stroj na kojem se Tenis za dvoje 'vrtio' i paralelno radio na igri s Higinbothamom, za što im je ukupno trebalo tri tjedna. Kako je kazao William, upravo je Dvorak u svojim idejama bio ustrajan da na vrijeme pripreme igru za izložbu i da je kao takav bio ključan u realizaciji iste.

Izložba se održavala svake godine u Brookhaven laboratoriju, a na današnji dan davne 1958. posjetiteljima su predstavili igru 'Tennis for Two'. Stvorili su se redovi sa stotinama ljudi, koji su kontrolerima od aluminija mogli upravljati kutem kojim udaraju loptu i prebacuju je preko mreže, a sama lopta mogla je udariti i mrežu.

Godinu kasnije tvorci su prikazali poboljšanu verziju igre na većem ekranu i novitetima u kretanju loptice. Koliko je teško bilo igrati ovu igru, možete isprobati i danas na njenoj profinjenijoj verziji za pametne telefone pod nazivom 'T42'.

Tenis za dvoje svakako je imao i par prethodnika poput simulacije artiljerijske paljbe koja gađa svoj cilj na CRT-u, a koja je bila spojena s osciloskopom. Upravljalo se prekidačem, a cijeli uređaj (analogni i bez ikakve memorije ili programa) patentirali su Thomas T. Goldsmith i Estle Ray Mann još 1947. godine.

Ipak, sve je ostalo na nekoliko ručnih prototipa, ali se ova simulacija i dalje smatra najranijom poznatom interaktivnom elektroničkom igrom. Prva takva prikazana igra, bila je pak križić-kružić Bertie the Brain koju je izradio Josef Kates. Tennis for Two naprotiv, i dalje slovi kao prva igra koja je izrađena isključivo sa svrhom zabave.