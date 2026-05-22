Rang-lista podijelila fanove: Koji nastavak GTA je najbolji?

U jeku iščekivanja jedne od najpoželjnijih videoigara svih vremena, popularni gejmerski portal GameRant dodatno je uzburkao duhove objavom svoje konačne rang-liste svih glavnih naslova iz serijala Grand Theft Auto. Njihov poredak, objavljen nakon što je autor, kako tvrdi, maratonirao sve igre, na sam je vrh postavio klasik iz 2004. godine, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i rasprava među milijunima obožavatelja diljem svijeta. Evo i pune liste GTA nastavaka rangiranih po kvaliteti, od najgoreg prema najboljem.
Grand Theft Auto 1
Na samom dnu ljestvice nalazi se originalni naslov iz 1997. godine, igra koja je pokrenula sve, ali koju je, prema mišljenju autora, vrijeme najviše pregazilo.
Grand Theft Auto 2
Pretposljednje mjesto na listi zauzeo je drugi nastavak, koji je zadržao 2D perspektivu, ali i uveo neke od mehanika koje će kasnije postati zaštitni znak serijala.
Grand Theft Auto 3
Listu zaokružuje revolucionarni GTA 3 koji je serijal prebacio u 3D svijet te prva dva 2D nastavka koja su postavila temelje za sve što je uslijedilo.
Grand Theft Auto: Vice City
Ljubitelji neonskih osamdesetih ostali su pomalo razočarani, jer je kultni nastavak, inspiriran Miamijem i filmovima poput Lica s ožiljkom, zauzeo tek četvrto mjesto.
Grand Theft Auto 5
Tek na trećem mjestu nalazi se komercijalno najuspješniji nastavak i jedna od najprodavanijih igara u povijesti, što je za mnoge bilo prvo iznenađenje s obzirom na globalnu popularnost.
Grand Theft Auto 4
Odmah iza njega smjestio se GTA 4 sa svojom mračnom i znatno realističnijom pričom o imigrantu Niki Bellicu koji traži novi život u sumornom Liberty Cityju.
Grand Theft Auto: San Andreas
Na vrhu ljestvice, kao neprikosnoveni kralj, našao se klasik iz 2004. Epska priča o Carlu "CJ" Johnsonu i njegovom povratku u kriminalno podzemlje Los Santosa očito je ostavila najdublji trag na autora.
