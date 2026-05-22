Ultra koja strane u džep: Stiže i novi Samsung Galaxy S27 Pro?

Samsung bi svoju ponudu Galaxy S modela sljedeće godine mogao proširiti s tri na četiri, a ne govorimo o povratku Edge linije. Umjesto toga, čini se da bi tvrtka mogla lansirati potpuno novi "Pro" telefon, dizajniran kao kompaktna alternativa glomaznom Galaxy S27 Ultra modelu. Ove informacije dolaze iz izvješća portala ETNews, a iako ovo nije prvi put da nam dolaze glasine o Pro verziji Galaxyja, sada su se pojavili i neki novi detalji.

Novi uređaj navodno bi trebao imati zaslon dijagonale 6,47 inča, što ga čini tek neznatno većim od osnovnog modela, ali i osjetno manjim od S27 Ultra ili Plus verzija. Ključna novost je informacija da bi se novi telefon trebao pojaviti uz standardne modele Galaxy S27, Galaxy S27 Plus i Galaxy S27 Ultra, a ne kao zamjena za neki od njih.

Manji, ali moćan

Kao što i samo ime sugerira, Galaxy S27 Pro trebao bi ponuditi specifikacije najviše klase, čime bi se svrstao uz bok Ultra modelu, ali bez podrške za S Pen olovku. Prema svemu sudeći, bila bi to opcija za korisnike koji žele vrhunske performanse i značajke, ali u kompaktnijem i ergonomičnijem kućištu.

Ono što ovaj potencijalni model čini posebno zanimljivim jest to što bi, unatoč manjim dimenzijama, trebao dijeliti velik dio hardvera s najjačim Ultra modelom. To uključuje najnoviju generaciju Snapdragon procesora, kao i primarnu i ultraširokokutnu kameru. Glavne razlike bi se, uz veličinu zaslona, svodile na telefoto kameru i izostanak S Pen olovke, koja bi ostala ekskluzivna za najveći model.

Odgovor na zahtjeve tržišta

Ovaj navodni zaokret u Samsungovoj strategiji dolazi u vrijeme kada se sve više govori o ergonomiji i praktičnosti pametnih telefona. Dok su veći zasloni idealni za konzumaciju medija i igranje, mnogi korisnici žale se na teškoće pri korištenju jednom rukom. Istraživanje koje je proveo Ipsos pokazalo je da čak 80 posto Amerikanaca preferira pametni telefon kojim mogu ugodno rukovati jednom rukom, dok polovica ispitanika smatra da su moderni telefoni postali preširoki za sigurno držanje.

Uvođenjem "Pro" modela Samsung bi izravno konkurirao Appleu, koji već godinama nudi svoje "Pro" iPhone modele u dvije veličine, čime uspješno zadovoljava različite preferencije korisnika. Analitičari smatraju da bi manji, ali jednako moćan flagship telefon mogao privući značajan dio tržišta koji se osjeća zanemareno u utrci za što većim zaslonima. To bi značilo da Samsung napokon nudi uređaj koji je izravan suparnik modelu iPhone 17 Pro.

Rane reakcije na internetu uglavnom su pozitivne, s korisnicima na Redditu koji ostavljaju komentare poput "ovo će biti nevjerojatno", "taj kupujem sljedeći put" i "jako sam uzbuđen zbog ove mogućnosti". Čini se da bi Samsung ovim potezom mogao pogoditi želje velikog broja kupaca. Naravno, Galaxy S27 Pro zasad je samo glasina, no ako zaista postoji, vjerojatno će biti predstavljen početkom 2027. godine, zajedno s ostatkom Samsung Galaxy S27 serije.

