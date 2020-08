Raspjevani namještaj: Isprobali smo Ikea Symfonisk zvučnike

Sonos i IKEA kreirali su svjetiljku koja će vas milovati toplim svjetlom, ali i odličnim zvukom te zvučnik koji može 'glumiti' policu na zidu. Ovi pametni komadi namještaja mogu surađivati i glazbom ispuniti cijeli stan

<p>IKEA već nekoliko godina snažno širi kolekciju svojih pametnih i povezanih uređaja za dom 21. stoljeća, a tako je lani došlo i do suradnje sa Sonosom. Majstori audio sustava i opremanja doma udružili su se i kreirali Symfonisk liniju 'raspjevanog' namještaja, koja je odnedavno dostupna i kod nas te smo je testirali. </p><p>Ikea Symfonisk zvučnici u principu su povoljnija opcija za uživanje u kvaliteti Sonosovih zvučnika. Jedan je tako svjetiljka koja može biti u dnevnoj sobi ili na vašem noćnom ormariću. Odlično dizajnirana baza je zvučnik, a svjetiljkom možete upravljati i preko aplikacije na telefonu te daljinskog upravljača. </p><p>Drugi je pak klasični bookshelf zvučnik koji možete smjestiti kraj televizora, na policu ili kraj računala. No, Šveđani su odlučili da ime ovog zvučnika mora doći do izražaja u potpunosti pa ovaj zvučnik možete montirati i na zid - te ga pretvoriti u pravu policu koja će nositi do tri kilograma. Sasvim dovoljno za mobitel ili još neke sitnice. Taj je zvučnik i jeftinija opcija od ovog dvojca. </p><p>Kad ih tako postavite na zid, ili u spavaću sobu, ovi će uređaji dodati odličan komad tehnologije, odnosno napredan zvučnik u prostor u kojem nužno i ne želite nešto što izgleda kao pametan gadget. Ako već imate Ikea Home Smart aplikaciju kojom upravljate Tradfri rasvjetom i drugim uređajima, zvučnike ćete lako dodati u taj zajednički sustav i organizirati svoje dnevne rutine koje uključuju i glazbu. </p><p>Stolna lampa je vrlo slična Sonos Play:1 zvučniku po internim komponentama, a tijekom testa zvuk je u odnosu na bookshelf zvučnik bio osjetno bogatiji i snažniji. Svjetiljka je dovoljno glasna da se na momente zapitate hoće li gornji dio koji štiti žarulju izdržati, no tijekom korištenja zvučnik nije pokazivao znakove zujanja ili popuštanja.</p><p>Baza je prekrivena tkaninom (bijela ili crna varijanta) pa bi mogli pomisliti da zvuk ide u svim smjerovima, no zvučnici su smješteni u smjeru gdje su i tipke. Zvučnici nemaju mikrofone što znači da neće funkcionirati kao Alexa ili Google Home zvučnik, no ako imate takve uređaje, možete ih spojiti i preko njih kontrolirati i ove zvučnike glasom. Imate li iOS uređaj, uz Sonos TruePlay aplikaciju moći ćete izvući još kvalitetniji zvuk. Aplikacija će pomoći da kalibrirate zvučnike tako što će u obzir uzeti i karakteristike prostora. </p><p>Što se samog upravljanja tiče, Sonos aplikacija odlično radi svoj posao, a u njoj možete povezati i streaming servise kako bi puštali glazbu. Odlična opcija je i to što možete upariti zvučnike pa istu pjesmu puštati na oba zvučnika - što će razveseliti one koji vole da ih glazba prati kroz stan. Naravno, isto tako možete na svaki zvučnik pustiti i posebnu glazbu. Spotify će pak prepoznati da imate Sonos zvučnike i ponuditi ih kao izvor na koji možete pustiti pjesme. </p><p>Bookshelf zvučnik može stajati položeno i vertikalno među knjigama gdje će biti prilično diskretan zahvaljujući jednostavnom dizajnu. Kao što smo naveli, osjeti se da nije tako moćan kao svjetiljka, no zvuk je ugodan i za prosječnu dnevnu sobu sasvim dovoljan za uživanje u glazbi. Spojite li dva takva zvučnika u stereo mod rada, dobit ćete puno bogatiji doživljaj glazbe u prostoriji. Imate li druge Sonos komponente, zvučnike možete spojiti i kao dio surround sustava. Ono što bi svakako bilo dobro vidjeti na ovakvom zvučniku je line in ulaz koji bi omogućio još veću iskoristivost samog zvučnika u kući.</p><p>Bookshelf zvučnik stoji 799 kuna, dok je cijena svjetiljke 1299 kuna.</p>