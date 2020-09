Redizajnirana Opel Insignia: Mnogo novosti ispod karoserije

Izvana je teško primijetiti neku razliku u odnosu na model prije redizajna, no ispod karoserije je gotovo sve promijenjeno. Insignia ima nove motore, ovjes, mjenjače, 4x4 pogon...

<p>Tri godine nakon tržišnog debija Insignia je prošla kroz ozbiljan redizajn. Iako je to na prvi pogled teško primijetiti. Jedine primjetne razlike u odnosu na stari model su drugačija svjetla, odbojnik i sitni detalji na maski. Straga su te promjene još i manje, no ipak se radi o gotovo potpuno novom modelu. Naime, promjene ispod karoserije su zaista opsežne, mnogo ozbiljnije nego što je to inače slučaj kod redizajna nekog automobila. </p><p>Insignia je tako dobila potpuno novu paletu motora i u njoj nećete naći ni jedan agregat koji je do sada pokretao ovaj auto. Osnovu predstavlja 1,5-litreni dizel s tri cilindra i 122 KS uz koji Insignija ima emisiju CO2 od samo 99 g/km i tvornički deklariranu potrošnju od 3,7 l/100 km . Snažniji dizelski motor ima dvije litre obujma i 174 KS. Na benzinskoj strani su za sada samo snažni dvolitreni motori koji razvijaju 200 i 230 KS. Kasnije će ponudu proširiti i skromniji benzinac obujma 1,4 litre. </p><p>Novi motori uz poboljšanu aerodinamiku (koeficijent je sada 0,25) garantiraju velik pad potrošnje goriva tako da nova Insignia sada troši do 18 posto manje od modela prije redizajna. </p><p>I mjenjači su novi. Ručni ima šest brzina, automatik koji ide uz dizelske modele osam, a onaj za benzince čak devet brzina. Modificiran je i ovjes koji sada pruža bolje držanje u zavojima i bolju razinu komfora. Nov je i pogon na sve kotače koji sada, ovisno o situaciji u vožnji, može prebaciti do 100 posto snage na prednje ili na stražnje kotače. Riječ je prilično netipičnom i naprednom sustavu 4x4 pogona koji također može prebacivati potrebnu količinu snage između dva stražnja kotača, čak i do 100 posto na jedan kotač. Također 4x4 pogon je moguće isključiti i uključiti pritiskom na tipku što je jedinstveno među konkurentima. </p><p>Još jedna novost su svjetla IntelliLux LED Pixel Light. riječ je LED Matrix svjetlima s takozvanom tehnologijom piksela. Svatko se od prednjih svjetala ovdje sastoji od čak 84 LED elemenata odnosno lampica. Tako je moguće vrlo precizno i jako osvijetliti dio na kojem svjetla na smetaju drugim sudionicima u prometu, dok se ostatak ceste osvjetljava umjerenije kako to ne mi smetalo ostalima. Konkretno ide li vam auto u susret svjetla će maksimalnim intenzitetom svijetliti na čitavom području oko njega, dok će samo dio ispred tog auta biti umjerenije osvijetljen. Takva svjetla dolaze uz nadoplatu, a u serijskoj opremi Insignije od sad su obična LED svjetla. </p><p>Od ostalih novosti u Insigniji valja spomenuti novu digitalnu kameru za vožnju unatrag te nove i poboljšane sustave za pomoć u vožnji. Auto će se i dalje nuditi kao limuzina s petora vrata Grand Sport, karavan Sports Tourer i sportska verzija GSI s modificiranim ovjesom, upravljačem i Brembo kočnicama te benzinskim motorom s 230 KS. Ovaj auto do 100 km/h ubrza za 7,6 sekundi i postiže 235 km/h. Osnovna Insignia s dizelskim motorom snage 122 KS i prilično bogatom opremom stajat će 203.092 kune, dok će snažniji dizel s još bogatijom opremom, za kojeg se smatra da će se najbolje prodavati, koštati od 236.684 kune. </p><p> </p>