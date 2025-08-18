Revolucija u Kini! Stiže robot za trudnoću: Imat će maternicu, a bit će jeftiniji od surogat majke

Kineska kompanija Kaiwa Technology razvija robota sposobnog nositi trudnoću i roditi ljudsko dijete, koristeći naprednu umjetnu maternicu ugrađenu u humanoidno tijelo, prenosi NY Post.

Prema riječima osnivača dr. Zhanga Qifenga, robot bi trebao biti dostupan za komercijalnu upotrebu već iduće godine, po cijeni od oko 100.000 juana (približno 14 tisuća dolara). Za usporedbu, cijena surogat majke u SAD-u kreće se između 100 i 200 tisuća dolara.

Ova vijest potresla je svijet medicine i robotike, ali i pokrenula brojna etička pitanja.

Umjetna maternica, koja omogućuje oplodnju, implantaciju i razvoj ploda, već je tehnološki moguća, ali integracija u humanoidnog robota zahtijeva rješenja za praćenje trudnoće i sigurni porođaj.

Dr. Qifeng ističe da su već održani sastanci s vlastima u provinciji Guangdong kako bi se razmotrili etički i zakonski aspekti.

Ovakva tehnologija izaziva pitanja: Tko će biti odgovoran za zdravlje djeteta, kako definirati "porođaj", te što znači majčinska povezanost u slučaju robota?

Eksperti ističu da umjetne maternice, poznate i kao ektogeneza, već pomažu prerano rođenoj djeci i otvaraju nove mogućnosti u reproduktivnoj medicini. Robot koji rađa ide korak dalje, ali nameće kompleksna etička, pravna i društvena pitanja.