Riječki studenti zadivili svijet: Karolina je zvijezda na vodi, a pokreće je umjetna inteligencija

Nolan Iličić, Marko Kozlov, Jakov Mozetić i Karlo Džafić dio su vrijedne ekipe studenata riječkog Pomorskog i tehničkog fakulteta, koji su nedavno u Monacu predstavili prvo hrvatsko trkaće plovilo, kojem je svaka radnja na moru zadana preko računala. Na projektu su radili šest mjeseci, a plovilo koje su od milja nazvali Karolina, na natjecanje u Monacu prijavili su u novouvedenoj kategoriji za plovila kojima upravlja umjetna inteligencija.

Pokretanje videa... 05:33 Plovilo na umjetnu inteligenciju koje su napravili studenti | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

- Monaco svake godine održava natjecanje s električnim plovilima raznih kategorija i naši dečki sudjeluju zadnjih pet godina. Ovo je prvi put da je uvedena nova AI kategorija gdje je cilj bio napraviti plovilo standarnih veličina, gabarita i karakteristika, kojim upravlja umjetna inteligencija. Čim smo vidjeli objavu za takvu vrstu natjecanja bacili smo se na posao. Zadani su nam određeni zadaci koje plovilo treba izvršiti: Samostalno otploviti slalom s povratkom na cilj. Bila je to odlična prilika svima za primjenu znanja, ali i učenje od kolega koji su sudjelovali iz svih krajeva svijeta, od Mađara, Belgijanaca, Poljaka, Indijaca te velikih imena s Cambridgea - kaže voditelj projekta Karlo Džafić.

Rijeka: Plovilo na umjetnu inteligenciju koje su napravili studenti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ultrazvučni senzori, GPS, 5G

Vrijedni riječki dečki bili su jedna od tek četiri ekipe koje su se natjecale. Njihovo plovilo teško 250kg, napravljeno je od bio materijala, tj. lana. Unutrašnjost se sastoji od raznovrsne elektronike, te skupih i vrlo bitnih ultrazvučnih senzora koji služe za preglednost cjelokupne atmosfere, GPS-a, 5G mreža, dva motora, dvije baterije, rutera, kamera koje detektiraju objekte na udaljenosti do 30km, tableta koji prikazuje rutu, kretanje, moguće prepreke. Plovilo doseže brzinu od 15 čvorova, tj. oko 28 km na sat. Sve su radili u riječkom Torpedu što je, kažu, bila lijepa sinergija među studentima s oba fakulteta. U samom dizajnu pomogla im je kolegica s Akademije primjenjene umjetnosti s ciljem da sve bude riječka priča, te otud i ime Karolina.

Rijeka: Plovilo na umjetnu inteligenciju koje su napravili studenti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uzbudljiv put do uspjeha

- Kod umjetne inteligencije najbitniji su podaci, tj. njihova specifičnost. U ovom slučaju programiranje podrazumijeva kontrolu i percepciju pomoću dubinske stereo kamere, koja osim xy osi i same slike, za svaki pixsell raspoznaje udaljenost kamere do određenog pixsella. Na temelju toga postoje gotovi algoritmni koji naprave dvodimenzionalnu kartu na kojoj se nalazi plovilo i na kojem su definirane prepreke. Kada mi zadamo plovilu točku do koje treba doći, ono izračuna put i udaljenost do nje oko definiranih prepreka, tj. konstantno provjerava i ažurira tu kartu, prepreke i put kretanja. Puno je tu koraka, potrebno je puno znanja i strpljenja, zna biti jako stresno doći do cilja, sati i sati testiranja, spuštanja i vađenja plovila u i iz mora, ali kad voliš ono što radiš sve je jako uzbudljivo i zanimljivo, a uspjeh uglavnom zagarantiran - objašnjava glavni programer Marko Kozlov.

Rijeka: Plovilo na umjetnu inteligenciju koje su napravili studenti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kina im je sponzor

Jedna od bitnih komponenti su pojedini dijelovi za plovilo koji se naručuju iz inozemstva i često čekaju po nekoliko mjeseci, kao i sponzorstvo u kojem im je pomogla Kina. Njima su se, kažu, obratili ništa ne očekujući, a oni im odmah poslali dva motora i kontrolere za upravljanje.

Iako u Hrvatskoj već postoji plovilo kojim upravlja AI, a služi za nadzor i istraživanje podmorja, ono nije trkaće i nema pilota.

- Pilot na tabletu ima cijelu kartu s pozicijama i zadanom rutom te prekidač koji iz autonomnog, po potrebi, automatski prebacuje u manualno upravljanje, u slučaju da nešto pođe po zlu (gubitak konekcije ili signala). Plovilo samostalno upravlja putanjom, no u svakom trenutku imate opciju mehanički kontrolirati vožnju, na kraju dana čovjek je još uvijek taj koji u konačnici odlučuje o svemu, no reagirate samo ako zatreba. Svakako nema nikakvog straha i kao pilot se možete sasvim opustiti i jednostavno uživati u ugodnoj vožnji - kaže Nolan Iličić koji sjedi za volanom Karoline.

Rijeka: Plovilo na umjetnu inteligenciju koje su napravili studenti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Cilj natjecanja, dodaju, je istraživanje, razvoj i napredak novih tehnologija i alata u svrhu povezivanja i educiranja te u konačnici sva ta znanja pretvoriti u nove, bolje proizvode.

- To je odlična prilika studentima da sve što su naučili primijene u praksi te da razmjenjuju znanja i iskustva. Također, tu se dešavaju i važni susreti. Sama spoznaja da ste u Yacht clubu među velikanima poput slavnih F1 vozača, sportaša, ljudi iz svijeta tehnologije i ostalih je velika čast. Svakako nam je drago bilo što nas je pohvalio i Mate Rimac, koji se također tamo našao s partnerima i iznenadio kada je vidio hrvatsku zastavu te nas pozvao da mu se po povratku u Hrvtasku javimo - ističe Jakov Mozetić zadužen za elektroniku.

Osim što su vrijedni riječki dečki zainteresirali Rimca, njihov trud prepoznao je i predsjednik Milanović, koji ih je po povratku u Hrvatsku primio i pohvalio u svom uredu.