Rimac je skoro rasprodao novu jurilicu: I to u samo tri tjedna!

Rimčev hiperautomobil C_Two kojeg su predstavili početkom mjeseca na sajmu u Ženevi gotovo je rasprodan, prenosi Auto start.

Usprkos cijeni od 1,7 milijuna eura, trebalo im je samo tri tjedna da bi skoro svih 150 električnih jurilica dobilo buduće vlasnike.

Krešo Ćorić, voditelj prodaje u tvrtki Rimac Automobili, rekao je i za Autocar kako su budući kupci u prosjeku dodavali otprilike 500.000 eura dodataka na automobil. Što znači da su u konačnici automobil plaćali 2,2 milijuna eura. No, svi će oni čekati do 2020. godine kako bi mogli sami isprobati brutalno ubrzanje do 100 km/h za manje od 2 sekunde uz maksimalnu brzinu od 412 km/h.

Foto: Rimac automobili

U usporedbi sa Concept One koji je bio ograničen na 8 primjeraka, novi je automobil puno dostupniji "široj masi bogataša".

Ako nekoga još treba podsjetiti, brutalni električni automobil razvija zapanjujućih 1914 konjskih snaga te 2300 Nm okretnog momenta, a do 100 kilometara na sat stiže za 1,97 sekundi. Najveća brzina ove jurilice je 412 km/h, dok kapacitet baterije od 120kwH garantira autonomiju 650 kilometara.

U razgovoru za 24sata Rimac je na sajmu u Ženevi komentirao i potencijalnog kupca ovog automobila.

- Kupci su različiti. Imate s jedne strane onog kupca kojeg bi ljudi zamišljali, netko tko ima sve živo, od McLarena F1, LaFerrarija, 918, P1 McLarena... i onda uz 20 automobila kupi još ovaj. Imamo i drugih kupaca koji nikad u životu nisu kupili sportski auto i koji vole električne aute, koji su možda prije toga vozili Nissan Leaf i auti im nisu uopće zanimljivi, iako imaju novca i fascinirani su autom, pričom iza auta i tvrtkom i hoće postati dio toga. Ljudi obično ne kupuju samo auto, nego svaki od kupaca dođe do nas, priča s inženjerima, razvojnim timom, prođe kroz firmu da vidi kako se njegov auto proizvodi. Postanu dio te priče i dio obitelji na neki način i sasvim je različit profil ljudi, od sakupljača do onih koji nikad nisu imali sportski auto - rekao je Mate Rimac.