Karlovčanin je nacrtao 'Rimca': 'Moja motivacija? Nije novac...'

Istražujući kroz dubine naše mašte bilo nam je jasno od početka da dizajn automobila mora biti jednostavan i čist s pregršt sportske elegancije kako bismo lakše uhvatili korak s konkurencijom u ovoj klasi vozila koju karakterizira snaga i ekskluzivnost.

Foto: DENIS BALIBOUSE

Tim je riječima, prije punih sedam godina, austrijski dizajner, doduše hrvatskog podrijetla i rođen u Hrvatskoj, u Karlovcu, Adriano Mudri govorio o Conceptu_One, prvoj Rimčevoj električnoj jurilici kojoj se divio svijet. Industrijski dizajn je studirao u Grazu, na FH Joanneumu. S Rimcem je gotovo od početka i zna se da je upravo Mudri zaslužan za prvi njegov projekt karoserije od karbonskih vlakana.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198914 / ]

Dvije godine kasnije radio je i za austrijsku tvrtku Magna Steyr, ali je dizajnirao i unutrašnjost kineskog SUV-a Qoros 5, te koncepte za Mini, Lamborghini, Audi i Opel (Rüsselsheim). Od malih nogu se igra i mašta o dizajniranju automobila.

- Ne sjećam se prve kreacije, ali znam da sam se oduvijek volio igrati Lego kockicama. U Rimac automobilima moj posao je tako izazovan i raznovrstan da se više ne mogu nazivati samo dizajnerom automobila. Kad sam diplomirao, morao sam u vojsku i zato sam odbio mnoge ponude koje su mi tad stizale. Naravno, uvijek sam maštao o poslu autodizajnera, ali nikad nisam mislio da ću jednog dana naći posao u zemlji u kojoj sam rođen, koja zapravo nema autoindustrije. Moja motivacija? Bilo bi lako reći da je to novac, ali nije. Kreacija mi je ipak najvažnija - rekao je Mudri.

Foto: Rimac automobili

Uspjeh koji je postigao s tvrtkom Rimac, a pogotovo ovih dana predstavivši nevjerojatan dizajn Concept 2 automobila, rezultat je dugogodišnjeg truda i rada, rekao je za Radio Mrežnicu.

-Tko god se interesira za dizajn mora znati da to nije “normalan” posao. Tu se mora dati potpuno i sve od sebe. Kreativa ne poznaje radno vrijeme. To ide od jutra, odnosno od zore do dugo u noć. Morate se jako puno truditi. Nikad ne treba odustati od toga. Svatko može postići uspjeh, samo sebe mora uložiti - rekao je Mudri.

Foto: Rimac automobili

- Dizajnirati automobil je samo po sebi izazov. Super sportski automobil je nešto posebno. Ipak je ljepše dizajnirati “normalni” auto jer ga onda i češće vidiš na cesti - dodao je.

'Morat ćemo razbiti barem osam automobila'

U razgovoru za Večernji list rekao je kako je jedan od glavnih ciljeva da auto bude što komforniji.

- Supersportski automobili izrazito su niski, a mi smo uspjeli postići da se bez obzira na to vozač i suvozač ne osjećaju skučeno, da im nije neudobno automobil koristiti svakodnevno. Ostalo se sve vrti oko vozača i njegove ergonomije, prema njemu se izrađuje unutrašnjost. Primjerice, naša će se sjedala moći električno pomicati u svim smjerovima, što je iznimna rijetkost u takvim automobilima - rekao je.

Foto: Rimac automobili

– Minimalno ćemo na testovima sigurnosti morati razbiti osam automobila jer se rade testovi sudara na malim brzinama, pa na 23 km/h i na 65 km/h. Nakon nekih automobil se da popraviti, a nakon nekih je uništen – kaže Mudri.

On je šef dizajnerskog tima koji čini 11 ljudi: Tri dizajnera iz Hrvatske te dizajneri iz BiH, Italije, Španjolske, Indije, Češke, Njemačke, a uskoro im dolazi i novi dizajner iz Južne Koreje.

POGLEDAJTE INTERVJU S RIMCEM: