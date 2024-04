Rimac sklopio ogroman posao s BMW-om: 'To je možda najveći ugovor u hrvatskoj povijesti'

Rimac Technology, proizvođač sustava za električne pogone i baterijske sustave za globalne proizvođače automobila, sklopio je dugoročno partnerstvo s BMW Grupom. Rimac Technology će razvijati i proizvoditi visokonaponske baterijske sustave za vozila BMW Grupe koji će se koristiti u budućim generacijama modela predviđenim za drugu polovicu 2020-ih, stoji u novom priopćenju iz kompanije Mate Rimca.

Dalje navode:

Isporukom velikih količina naprednih baterijskih sustava, kompanija Rimac Technology kreće u sljedeću fazu – razvoj i proizvodnju tehnologije za projekte u velikim serijama. Suradnja s BMW Grupom označava značajnu prekretnicu za Rimac Technology, budući da predstavlja najveći i najambiciozniji projekt koji je tvrtka imala do sada. Ovakav razvojni iskorak zahtijeva uspostavu kompleksnih i velikih automatiziranih proizvodnih linija za baterije koje će biti smještene u novom Rimac Kampusu u blizini Zagreba. Značajan dio kampusa bit će posvećen upravo ovom projektu, što naglašava predanost tvrtke partnerstvu s BMW Grupom - stoji u priopćenju

O svemu se oglasio i Mate Rimac, osnivač i glavni izvršni direktor Rimac Grupe.

- Moj poslovni put započeo je s BMW-om serije 3 iz 1984. koji sam pretvorio u električni automobil u svojoj garaži kada sam imao 20 godina, što je zanimljiva poveznica sa sadašnjim partnerstvom s BMW Grupom. Ova suradnja označava ključan moment u rastu Rimac Technologyja te je jasan znak prijelaza iz pružatelja proizvoda visokih performansi za modele u malim serijama (poput Aston Martin Valkyrie-a, Pininfarina Battiste, Rimac Nevere itd.) u proizvođača s velikim kapacitetima za projekte poput ovog s BMW Grupom. Neprestanim rastom našeg poslovanja, uključujući i otvaranjem Rimac Kampusa, spremni smo isporučiti velike projekte za vodeće brendove u automobilskoj industriji. Projekt s BMW Grupom je jedan od prvih velikoserijskih za nas, no dogovaramo još mnoge slične poslove - poručuje Rimac, koji je novosti podijelio i na svojem Facebook računu:

- Rimac Technology već ima suradnju sa mnogim proizvođačima automobila. No ova sa BMW-om ima poseban značaj – zbog kompleksnosti i naprednosti proizvoda, veličine dogovorenog posla, povjerenja koje nam BMW daje ali i emocionalno za mene osobno. Za mene je sve krenulo sa BMW-om iz 1984. kojeg sam 2008. počeo konvertirati na električni pogon. Tada mi je bio san raditi za BMW. Danas ne samo da radimo sa BMW-om, nego zajedno stvaramo budućnost njihovih električnih modela – i to u Hrvatskoj, gdje se razvijaju i proizvode baterijski sustavi za buduće BMW modele posljednje dvije godine, a sada je postalo i javno. Veliki dio Campusa je upravo namijenjen proizvodnji baterija za BMW, što ga, zajedno sa drugim dogovorenim poslovima, u potpunosti iskorištava (već nam fali prostora i planiramo novu tvornicu). To nije samo najveći posao u našoj povijesti, nego možda i najveći ugovor u povijesti države (ja barem nisam uspio naći veći). Nisam tada, kao 20-godišnjak, mogao zamislit ovakav razvoj događaja. Idemo u pravom smjeru ali i dalje smatramo da smo tek počeli. Velike stvari tek dolaze - napisao je.

Na kraju priopćenja stoji:

- Pojedinačne snage i stručnost ovih tvrtki međusobno se nadopunjuju na iznimno produktivan način. Strategija elektrifikacije BMW Grupe usmjerena je na daljnju izgradnju njezine vodeće pozicije u sektoru premium električne mobilnosti. BMW Grupa u partnerstvo donosi stručno znanje u području baterija i električnih pogonskih sustava koje je stjecala tijekom više od 15 godina. Dva partnera će u kasnijoj fazi objaviti više informacija o vrsti strateškog partnerstva, kao i o njegovom opsegu i sadržaju.