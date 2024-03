Rimac: Bešte ljudi, ide robotaxi! Predstavljanje će biti 26. lipnja?

Bešte, ljudi - ide robotaxi, napisao je Mate Rimac na Facebooku, a po svemu sudeći, riječ je o najavi predstavljanja prototipa robotaksija. Osnivač Rimac Automobila i Project 3 Mobilityja uz to je objavio i video. Predstavljanje bi trebalo biti 26. lipnja ove godine.

Podsjetimo, ranije su pokrenuli prvu fazu testiranja sustava autonomne vožnje u Gradu Zagrebu, a u kojoj su prikupljali prometne podatke. Tada su najavili da će Project 3 Mobility (P3) će u nadolazećim mjesecima provesti brojne aktivnosti i faze testiranja buduće P3 usluge. Kroz te faze koristit će se različita testna vozila koja neće izgledati kao finalno vozilo koje P3 razvija.

- U P3 smo potpuno fokusirani na pokretanje usluge urbane mobilnosti koju razvijamo i to u Zagrebu kao prvom gradu. Kako bismo to ostvarili, u iduće dvije godine provest ćemo različita testiranja tehnologije i naše buduće usluge na zagrebačkim cestama, uvijek na vrlo siguran i kontroliran način. To je kompleksan i zahtjevan proces koji se sastoji od više faza. Prikupljanje podataka i mapiranje ulica je samo jedna od njih - izjavio je Marko Pejković, glavni izvršni direktor Project 3 Mobilityja.

Project 3 Mobility pokrenut će još jednu aktivnost u ovoj fazi testiranja tehnologije autonomne vožnje. Za to će se koristiti drugačija testna vozila od onih za mapiranje te će i njima upravljati vozači, a cilj je demonstracija i testiranje sustava autonomne vožnje na ulicama.