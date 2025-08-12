ROBOTSKA KONFERENCIJA Pa ti sad reci jel' ovo robot ili žena...

Glavni grad Kine ovih je dana postao svjetsko središte robotike.

Od 8. do 12. kolovoza u Pekingu je održano deseto izdanje World Robot Conference (WRC) 2025 u Beiren Etrong (Yichuang) Međunarodnom izložbenom i kongresnom centru. Privukao je vodeće svjetske proizvođače, znanstvenike i entuzijaste tehnologije.

Foto: Profimedia

Konferenciju su zajednički organizirali Kineski institut za elektroniku (CIE) i Svjetska organizacija za suradnju u robotici (WRCO), a program je obuhvatio četiri glavna segmenta: međunarodne forume, veliku izložbu, niz natjecanja te popratne događaje i ceremonije.

Glavni forum, održan od 9. do 11. kolovoza, okupio je više od 400 vodećih stručnjaka i poduzetnika koji su raspravljali o najnovijim dostignućima i izazovima u robotici. Raspravljali su o utjelovljenoj inteligenciji, sigurnosti autonomnih sustava, etici te suradnji čovjeka i robota.

Foto: Profimedia

Ove je godine zabilježen rekordan broj humanoidnih robota.

Više od 50 proizvođača iz cijelog svijeta predstavilo je nove modele, dok je ukupno izloženo više od 1.500 robota različitih tipova. Više od stotinu proizvoda premijerno je prikazano upravo na WRC-u, što je dvostruko više nego prošle godine.

Foto: Profimedia

Natjecateljski dio uključivao je borbe robota, izazove moždano-računalnog sučelja (BCI) i kreativna natjecanja za mlade inovatore. Izložbeni prostor od čak 50.000 četvornih metara bio je prepun interaktivnih prezentacija i demonstracija, privlačeći tisuće posjetitelja svakoga dana.