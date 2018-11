S teglicom izmeta Bill Gates pričao o naprednim zahodima

Milijarder filantrop i osnivač Microsofta Bill Gates svoju je prezentaciju na sajmu Reinvented Toilet Expo začinio teglicom ljudskog izmeta.

Sajam u Pekingu posvećen je novim tehnologijama u proizvodnji sanitarnih proizvoda, a zaklada Billa i Melinde Gates u proteklih je sedam godina u svrhu istraživanja tih tehnologija potrošila više od 200 milijuna dolara, piše BBC.

Na sajmu je predstavljeno 20 sanitarnih proizvoda kojima je zadatak uništavanje opasnih bakterija i sprečavanje širenja zaraznih bolesti.

- Moram reći, prije deset godina, nisam mislio da ću toliko znati o kakici - izjavio je Gates na konferenciji.

- A definitivno nisam mislio da će me Melinda preklinjati da prestanem pričati o zahodima i izmetu za vrijeme večere - dodao je.

Bill Gates je pomogao u organizaciji trodnevnog sajma, a kineski predsjednik XiJinping je takozvanu revoluciju zahoda proglasio svojim političkim prioritetom. Sanitarni proizvodi predstavljeni na sajmu dizajnirani su na principu odvajanja tekućine od krutog otpada i uništavanja štetnih tvari opasnih za zdravlje.

- Više ne postavljamo pitanje možemo li proizvesti nove sanitarne uređaje koji bi spriječili razne bolesti. Pitanje je samo koliko će se brzo novi proizvodi nametnuti u svakodnevnoj uporabi - istaknuo je Gates.

Staklenka izmeta koju je donio na prezentaciju može sadržavati čak 200 trilijuna rotavirusnih stanica, 20 milijardi bakterija šigela i 100 tisuća raznih parazita. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) 2,3 milijarde ljudi diljem svijeta još uvijek nema pristup osnovnim sanitarnim uvjetima. To može izazvati širenja bolesti poput kolere, proljeva i dizenterije koje svake godine ubiju na stotine tisuća ljudi.

Ovo nije prvi put da se Bill Gates na svojim prezentacijama koristi vrlo upečatljivim potezima s ciljem širenja svijesti oko pristupa pitkoj vodi te činjenici da preko dvije milijarde ljudi ne živi u odgovarajućim sanitarnim uvjetima, a fekalije zagađuju vodu za milijune što uzrokuje bolesti i usporava razvoj.

Tako je 2015. godine na prezentaciji tehnologije tvrtke Janicki Bioenergy koja pretvara kanalizacijski otpad u električnu energiju, pitku vodu i pepeo, popio čašu vode proizvedenu od fekalija i ustvrdio da je jednako fina kao voda iz boce.

VIDEO: Bill Gates, one of the world's richest men and most active philanthropists, brandished a jar of human faeces at a Beijing forum to draw attention to the worldwide lack of toilets pic.twitter.com/SjyhYlPNYi