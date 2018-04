Sad ćete moći skinuti sve što ste ikad objavili na Instagramu

Po uzoru na Facebook, na Instagramu ćete uskoro također imati više kontrole nad svojim podacima i moći ćete skinuti kopiju svih svojih fotografija i poruka koje ste podijelili unutar ove aplikacije.

Potvrdili su to za TechCrunch, no nisu otkrili kad bi ova opcija trebala stići u aplikaciju. U svakom slučaju najvjerojatnije će to biti prije 25. svibnja, kad na snagu stupa GDPR, odnosno Opća uredba o privatnosti podataka EU. Naime, prema Uredbi kompanije moraju korisnicima omogućiti preuzimanje kopije svojih podataka.

Ovo će biti korisno za one koji možda žele ugasiti svoj profil ili pak otići na neku drugu društvenu mrežu - iako se tu nameće pitanje tko je dovoljno jak rival Instagramu na koji bi se bilo interesantno prebaciti.

Još se čeka i potvrda što će točno uključivati ovo skidanje podataka, jer na Instagramu možemo dijeliti fotografije, videa, priče, poruke te hoće li nam se fotografije skinuti u punoj kvaliteti.