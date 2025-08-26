Obavijesti

NAJTANJI IPHONE

Sad je službeno: iPhone 17 stiže 9. rujna, a ovo će biti najveći hit

Piše Ivan Hruškovec,
Očekuje se predstavljanje četiri nova modela iPhonea – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max te potpuno novog iPhone 17 Air,

Apple je u uttorak potvrdio kako će predstavljanje nove generacije iPhonea biti u utorak, 9. rujna, u Steve Jobs Theateru u Apple Parku u Cupertinu. Predstavljanje počinje u 19 sati po našem vremenu, a pozivnice medijima i analitičarima već su poslane uz slogan “Awe Dropping”.

Očekuje se predstavljanje četiri nova modela iPhonea – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max te potpuno novog iPhone 17 Air, izuzetno tankog uređaja koji bi mogao biti glavni adut ovog lansiranja. Prema dosadašnjim informacijama, iPhone 17 Air imat će debljinu od samo 5,5 mm i zaslon od 6,6 inča, što ga čini tanjim i od Samsungova Galaxy S25 Edgea, ali s manjim kapacitetom baterije.

Standardni iPhone 17 navodno dolazi s većim 6,3-inčnim zaslonom i napokon dobiva 120Hz osvježavanje, dok će Pro modeli imati novi dizajn stražnje kamere u stilu Pixelove linije s kamerama.

Uz iPhone, Apple će vrlo vjerojatno predstaviti i nove pametne satove - Apple Watch Series 11, Ultra 3 i SE 3. Najveće promjene očekuju se kod Apple Watch Ultra 3, koji bi trebao dobiti veći zaslon i brže punjenje.

Također se šuška da stižu i AirPods Pro 3, tri godine nakon prethodne generacije, s kompaktnijim dizajnom, novim čipom za bolju zvučnu obradu i upravljanjem na dodir.

Službeni izlazak iOS-a 26 očekuje se tjedan dana nakon događaja.

