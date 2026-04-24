VEĆ STIŽU GLASINE

Samsung će napokon napraviti baterijski skok sa Galaxy S27?

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Samsung

Trajanje baterije vječna je bolna točka korisnika pametnih telefona, no čini se da bi Samsung s nadolazećom Galaxy S27 serijom mogao ponuditi rješenje. Južnokorejski div mogao bi napraviti ključan tehnološki iskorak prelaskom na silicij-ugljične baterije, a predvodnik bi trebao biti Galaxy S27 Ultra.

Tehnologija koja mijenja pravila igre

Silicij-ugljične baterije predstavljaju značajan napredak u odnosu na standardne litij-ionske. Zamjenom grafita kompozitom silicija i ugljika, baterije mogu pohraniti osjetno više litijevih iona u istom fizičkom prostoru, što znači drastično veći kapacitet bez povećanja uređaja. Gustoća energije mogla bi skočiti s oko 387 Wh/kg na čak 600 Wh/kg, a životni vijek produljio bi se s trenutnih 500 do 800 ciklusa punjenja na ciljanih 1.500 ciklusa prije pada kapaciteta na 80 posto. Uz to, smanjuje se i rizik od pregrijavanja.

Samsungov oprezan pristup

Ipak, Samsung je vrlo oprezan s uvođenjem nove tehnologije. Glavni izazov je trajnost jer je silicij osjetljiv na širenje i skupljanje tijekom punjenja, što može skratiti vijek trajanja. Prototipovi su navodno dosegli oko 960 ciklusa, što je i dalje ispod postavljenog cilja. Sigurnost i stabilnost apsolutni su prioriteti, što je razumljivo s obzirom na gorko iskustvo s modelom Galaxy Note 7. 

Konkurencija ne spava

Dok Samsung pažljivo važe svaki korak, brojni kineski proizvođači poput Honora, Oppa i Xiaomija već koriste sličnu tehnologiju. To im je omogućilo da na tržište izbace telefone s baterijama od 7.000 mAh i više, čime stvaraju pritisak. Neslužbene informacije govore da Samsung testira prototipove s ekstremnim kapacitetima od 12.000 do čak 20.000 mAh. Iako komercijalni modeli neće imati takve brojke, očekuje se da bi kapacitet baterije u Galaxy S27 Ultra modelu mogao narasti na između 5.500 i 6.700 mAh, što bi i dalje bilo značajno poboljšanje.

