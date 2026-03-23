Zbližavanje s Appleom: Galaxy S26 dobio podršku za AirDrop
Samsung je danas objavio kako će njegova najnovija serija pametnih telefona Galaxy S26 dobiti podršku za Appleov AirDrop putem postojeće značajke Quick Share, ispunivši tako ranije Googleovo obećanje o boljoj povezanosti dvaju sustava. Ova nadogradnja označava velik korak prema uklanjanju jedne od najpoznatijih prepreka između Android i iOS ekosustava.
Globalno uvođenje kreće iz Južne Koreje
Distribucija softverske nadogradnje koja omogućuje ovu funkcionalnost započela je danas, 23. ožujka, prvo za korisnike u Južnoj Koreji. Samsung navodi kako se širenje na ostala velika tržišta, uključujući Sjevernu Ameriku, Europu i ostatak Azije, očekuje tijekom sljedećih tjedan dana. U početku će nova mogućnost biti ekskluzivna za modele serije Galaxy S26, što uključuje S26, S26+ i S26 Ultra. Ipak, potvrđeno je kako će podrška stići i na starije uređaje, poput serija Galaxy S25 i S24, kasnije ove godine s ažuriranjem na One UI 8.5.
Kako funkcionira dijeljenje između Androida i iPhonea
Tehničko rješenje ne temelji se na izravnom partnerstvu s Appleom, već na Googleovoj tehnologiji koja je prvi put predstavljena na Pixel 10 telefonima. Sustav koristi kombinaciju Bluetootha i Wi-Fi veze kako bi uspostavio direktnu vezu između uređaja.
Da bi primili datoteke s iPhonea, korisnici Androida moraju u postavkama vidljivosti uključiti opciju "svi na 10 minuta". Važno je napomenuti da značajka nije aktivirana prema zadanim postavkama. Korisnici je moraju ručno uključiti putem izbornika: Postavke -> Povezani uređaji -> Quick Share -> Dijeli s Apple uređajima. Zbog sigurnosti, Apple je u sustavu iOS 26.2 uveo i provjeru putem PIN koda pri prvom povezivanju s Android uređajem.
Važan korak prema univerzalnoj povezivosti
Godinama je nemogućnost jednostavnog i brzog slanja fotografija i datoteka visoke kvalitete između Androida i iPhonea bila jedan od ključnih razloga zašto su korisnici ostajali vjerni Appleovom ekosustavu, što je poznato kao "lock-in" efekt. Uvođenje ove značajke smatra se krajem jedne ere i odgovorom na regulatorne pritiske, posebice one iz Europske unije, koji zahtijevaju veću interoperabilnost između tehnoloških platformi.
Osim Samsunga i Googlea, i drugi proizvođači poput Oppa najavili su sličnu podršku, što je dio šireg trenda u industriji prema potpunoj povezivosti uređaja, neovisno o proizvođaču ili operativnom sustavu.
