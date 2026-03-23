Obavijesti

Tech

Komentari 0
MANJE PREPREKA

Zbližavanje s Appleom: Galaxy S26 dobio podršku za AirDrop

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Samsung

Tehničko rješenje ne temelji se na izravnom partnerstvu s Appleom, već na Googleovoj tehnologiji koja je prvi put predstavljena na Pixel 10 telefonima.

Samsung je danas objavio kako će njegova najnovija serija pametnih telefona Galaxy S26 dobiti podršku za Appleov AirDrop putem postojeće značajke Quick Share, ispunivši tako ranije Googleovo obećanje o boljoj povezanosti dvaju sustava. Ova nadogradnja označava velik korak prema uklanjanju jedne od najpoznatijih prepreka između Android i iOS ekosustava.

Globalno uvođenje kreće iz Južne Koreje

Distribucija softverske nadogradnje koja omogućuje ovu funkcionalnost započela je danas, 23. ožujka, prvo za korisnike u Južnoj Koreji. Samsung navodi kako se širenje na ostala velika tržišta, uključujući Sjevernu Ameriku, Europu i ostatak Azije, očekuje tijekom sljedećih tjedan dana. U početku će nova mogućnost biti ekskluzivna za modele serije Galaxy S26, što uključuje S26, S26+ i S26 Ultra. Ipak, potvrđeno je kako će podrška stići i na starije uređaje, poput serija Galaxy S25 i S24, kasnije ove godine s ažuriranjem na One UI 8.5.

OKRŠAJ KAMERA FOTO Ova dva Samsunga dijeli 10 godina. Pogledajte kako se razlikuju fotke na S7 i S26 Ultra
Ova dva Samsunga dijeli 10 godina. Pogledajte kako se razlikuju fotke na S7 i S26 Ultra

Kako funkcionira dijeljenje između Androida i iPhonea

Tehničko rješenje ne temelji se na izravnom partnerstvu s Appleom, već na Googleovoj tehnologiji koja je prvi put predstavljena na Pixel 10 telefonima. Sustav koristi kombinaciju Bluetootha i Wi-Fi veze kako bi uspostavio direktnu vezu između uređaja.

Da bi primili datoteke s iPhonea, korisnici Androida moraju u postavkama vidljivosti uključiti opciju "svi na 10 minuta". Važno je napomenuti da značajka nije aktivirana prema zadanim postavkama. Korisnici je moraju ručno uključiti putem izbornika: Postavke -> Povezani uređaji -> Quick Share -> Dijeli s Apple uređajima. Zbog sigurnosti, Apple je u sustavu iOS 26.2 uveo i provjeru putem PIN koda pri prvom povezivanju s Android uređajem.

Važan korak prema univerzalnoj povezivosti

Godinama je nemogućnost jednostavnog i brzog slanja fotografija i datoteka visoke kvalitete između Androida i iPhonea bila jedan od ključnih razloga zašto su korisnici ostajali vjerni Appleovom ekosustavu, što je poznato kao "lock-in" efekt. Uvođenje ove značajke smatra se krajem jedne ere i odgovorom na regulatorne pritiske, posebice one iz Europske unije, koji zahtijevaju veću interoperabilnost između tehnoloških platformi.

Osim Samsunga i Googlea, i drugi proizvođači poput Oppa najavili su sličnu podršku, što je dio šireg trenda u industriji prema potpunoj povezivosti uređaja, neovisno o proizvođaču ili operativnom sustavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SKUPA VAM JE BENGA? Ovo je 10 najjeftinijih električnih auta u Hrvatskoj! Pogledajte što nude
NA OGLASIMA

SKUPA VAM JE BENGA? Ovo je 10 najjeftinijih električnih auta u Hrvatskoj! Pogledajte što nude

U trenutku novog udara na građane i većih cijena goriva, donosimo alternativu - 10 najjeftinijih EV oglasa koji se u tom trenutku nude na hrvatskim oglasima. Cijene i dostupnost se brzo mijenjaju, zato ovu listu vrijedi gledati kao trenutni presjek, a ne fiksnu tablicu.
Znanstvenici su otkrili kako ovaj metal koji svi imamo u kuhinji učiniti vrjednijim od zlata
NAPREDAK ZNANOSTI

Znanstvenici su otkrili kako ovaj metal koji svi imamo u kuhinji učiniti vrjednijim od zlata

Sveprisutni aluminij sada bi mogao zamijeniti skupe metale. Znanstvenici su stvorili revolucionarni oblik koji obećava preokret u industriji. Otkriće koje potencijalno mijenja sve...
RETRO GAMING: Zbog ovog PS2 hita pucačine više nikad nisu bile iste! Jeste li ga igrali?
MINI GAMING REVOLUCIJA

RETRO GAMING: Zbog ovog PS2 hita pucačine više nikad nisu bile iste! Jeste li ga igrali?

Half-Life na PS2 donio je tehničku renesansu i ekskluzivnu kooperativnu avanturu Decay! Grafička čuda i glatko iskustvo oduševili igrače dok ih je Decay uveo u novu dimenziju co-op igranja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026