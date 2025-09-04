Samsung otkrio viziju AI doma koji pomaže u uštedi novca

Na sajmu IFA 2025 u Berlinu Samsung Electronics predstavio je koncept „AI Home: Future Living, Now“ kojim želi pokazati kako umjetna inteligencija može unaprijediti svakodnevni život već danas. AI Home zamišljen je kao prostor koji prepoznaje potrebe korisnika, automatizira zadatke i poboljšava dobrobit ukućana.

Prema istraživanju koje je proveo Samsung, dvije trećine potrošača smatra ideju doma s umjetnom inteligencijom privlačnom, a najčešće ga povezuju s jednostavnijim obavljanjem kućanskih poslova i većom kontrolom putem telefona ili glasovnih naredbi. Automatizacija rasvjete, regulacija temperature i prilagođavanje roleta vremenskim uvjetima dio su vizije koju tvrtka razvija kroz SmartThings platformu.

Foto: Samsung

Poseban naglasak stavili su na energetsku učinkovitost. SmartThings Energy, primjerice, može smanjiti potrošnju energije perilice rublja za do 70 posto, dok 66 posto ispitanika vjeruje da AI dom može pomoći u praćenju troškova i uštedi novca. Sigurnosni aspekt osiguravaju rješenja Samsung Knox Vault i Knox Matrix koja štite podatke i uređaje u povezanom ekosustavu.

Na sajmu su predstavljeni i novi Bespoke AI uređaji. Robotski usisavač Jet Bot Steam Ultra sada može prepoznati i prolivene tekućine, perilica rublja AI Wash+ prilagođava pranje vrsti odjeće i postiže bolje rezultate u energetskoj učinkovitosti, a perilica posuđa optimizira ciklus čišćenja ovisno o zaprljanosti. Tu je i nova indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom koja štedi prostor u kuhinji.

Foto: Samsung

Među ostalim novitetima istaknuti su 115-inčni Micro RGB zaslon s prikazom kino kvalitete te prijenosni Sound Tower zvučnik s baterijom do 18 sati trajanja i mogućnošću prilagodbe rasvjete.

Samsung je također proširio primjenu Galaxy AI-ja, tehnologije prvi put uvedene sa serijom Galaxy S24. Do kraja 2025. godine planira je donijeti na više od 400 milijuna uređaja širom svijeta, uključujući nove proizvode s multimodalnim mogućnostima.