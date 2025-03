Samsungov Bespoke usisavač uz AI prepoznaje kakav je tepih ispred njega da ga bolje očisti

Samsung Electronics najavio je u ponedjeljak lansiranje svojeg bežičnog štapnog usisavača Bespoke AI Jet Ultra, za koji tvrde da je najmoćniji na svijetu, a kojeg su nedavno predstavili u Frankfurtu. Novi model donosi poboljšanu tehnologiju AI Cleaning Mode 2.0 i napredni HEPA filtracijski sustav.

- Samsung ponovno potvrđuje svoju inovativnost u segmentu bežičnih štapnih usisavača predstavljanjem najsnažnijeg modela na tržištu. Nakon uspjeha Bespoke Jet AI modela, prvog UL verificiranog bežičnog usisavača s umjetnom inteligencijom, sigurni smo da će novi model donijeti pravu revoluciju - izjavio je Jeong Seung Moon, izvršni potpredsjednik i voditelj tima za istraživanje i razvoj digitalnih kućanskih uređaja u Samsung Electronicsu.

Foto: Samsung

Najveća usisna snaga za temeljito čišćenje

Bespoke AI Jet Ultra postiže usisnu snagu do 400 W zahvaljujući HexaJet motoru, koji sadrži šesterokutnu statorsku strukturu, dvostupanjski difuzor i impeler smanjene debljine, čime se, navodi se, povećava učinkovitost motora i protok zraka. Uz to, u Min mode načinu rada, usisavač može raditi do 100 minuta s jednim punjenjem, omogućujući neprekidno čišćenje cijelog doma.

Pametno čišćenje uz AI Cleaning Mode 2.0

Novi model donosi i unaprijeđeni AI Cleaning Mode 2.0, koji pomoću senzora prepoznaje šest različitih vrsta površina i automatski prilagođava snagu usisavanja. Sustav Active Dual Brush može razlikovati obični tepih od onog s visokim tkanjem, dok Slim LED Brush+ prepoznaje kutove prostorija. Zahvaljujući prilagodbi snage usisavanja i brzine četke, ovaj način rada smanjuje potrošnju baterije za 21% i povećava upravljivost za 8%, navodi Samsung.

Napredni HEPA filtracijski sustav

Bespoke AI Jet Ultra opremljen je višeslojnim filtracijskim sustavom koji osigurava zadržavanje čestica prašine prilikom ispuštanja zraka iz usisavača. Zahvaljujući ciklonskom separatoru i metalnoj mrežastoj filtraciji, postiže 99,999% učinkovitost filtracije, hvatajući čestice veličine do 0,3 µm te smanjujući mogućnost njihovog vraćanja u zrak.