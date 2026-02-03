Samsungovi OLED televizori i monitori dolaze s Nvidia Gsync

Samsung Electronics objavio je da će njegova linija OLED televizora za 2026. godinu te gaming monitori iz serije Odyssey imati NVIDIA G-SYNC Compatible certifikat.

G-SYNC tehnologija sinkronizira brzinu osvježavanja zaslona s brojem sličica koje isporučuje NVIDIA GeForce grafička kartica, čime se smanjuju trganje i trzanje slike. Certifikat će imati OLED televizori S95H, S90H i S85H, kao i novi Odyssey G6 gaming monitori (modeli G60H i G61SH).

Među monitorima se ističe 27-inčni Odyssey G6 (G60H), koji prema navodima proizvođača postiže brzinu osvježavanja do 1040 Hz. Monitor koristi Dual Mode tehnologiju, koja omogućuje prebacivanje između HD rezolucije s vrlo visokim brzinama osvježavanja i QHD rezolucije s brzinama do 600 Hz.

Foto: Samsung

Drugi model, 27-inčni Odyssey G6 (G61SH), koristi QD-OLED panel s QHD rezolucijom i brzinom osvježavanja od 240 Hz. Vrijeme odziva iznosi 0,03 ms (GTG), a monitor podržava HDR10+ GAMING.

Oba Odyssey G6 modela imaju NVIDIA G-SYNC Compatible certifikat, s ciljem stabilnijeg prikaza bez kidanja slike pri različitim postavkama rezolucije i brzine osvježavanja.

Samsungova OLED linija televizora za 2026. usmjerena je i na gaming upotrebu. Modeli S95H i S90H podržavaju brzine osvježavanja do 165 Hz, dok S85H podržava do 120 Hz. Svi modeli podržavaju i AMD FreeSync Premium Pro.

Nova generacija OLED televizora donosi i podršku za HDR10+ ADVANCED, format koji poboljšava prikaz svjetline, kontrasta i boja. Na modelima S95H i S90H primijenjena je i Glare Free tehnologija za smanjenje refleksija na zaslonu.

Samsung nije naveo cijene ni točne datume dostupnosti pojedinih modela.