Samsung mobiteli sami šalju slike nasumičnim brojevima?!

Vlasniku Samsungovog Galaxy pametnog telefona dogodila se prilično neugodna stvar - telefon je sam, bez njegovog znanja, preko aplikacije za dopisivanje Samsung Messages počeo slati fotografije s mobitela.

U ovom slučaju, na sreću ili na nesreću, telefon je fotografije poslao djevojci korisnika. Korisnik telefona prijavio je problem na Redditu i na službenom Samsungovom forumu.

A bug in Samsung's default texting app is sending random pics to other peoplehttps://t.co/JE6dbyNG4P pic.twitter.com/QYWlXsfETG — Gizmodo (@Gizmodo) July 2, 2018

Ubrzo je shvatio da nije jedini. Da stvar bude gora, telefon ne bilježi nikakav trag da su fotografije poslane.

To znači da nećete imati pojma da je vaš 'pametni' telefon poslao potencijalno škakljive materijale vašem partneru, šefu ili roditeljima, sve dok ne bude prekasno. Jedan korisnik na Redditu se požalio da je njegov uređaj usred noći poslao kompletnu fotogaleriju, piše Gizmodo.

Još jedan korisnik Reddita kaže da je telefon Galaxy S9 njegove djevojke poslao fotografiju dojke jednom od njezinih kolega.

Riječ je o novim uređajima Galaxy S9 i Galaxy Note 8, a prema zasad poznatim informacijama, uglavnom se radi o korisnicima koji su nedavno ažurirali aplikaciju Samsung Messenger.

Samsung phones are spontaneously texting users’ photos to random contacts without their permission https://t.co/DviMYMpJuZ pic.twitter.com/eVLwOl6M91 — The Verge (@verge) July 2, 2018

Najviše korisnika koje je prijavilo sličan problem je na T-Mobile mreži, pa se većina žalila svojem operateru. No T-mobile na ove pritužbe odgovara da problem nije do njih i preusmjeravaju žalbe na proizvođača mobilnih uređaja.

Kako se zaštititi?

- Svjesni smo problema i radimo s tehničko podrškom kako bismo što prije ustanovili što se dogodilo - poručio je glasnogovornik Samsunga. Pozvao je i sve koji su imali sličan slučaj da se jave izravno Samsungu.

Some Samsung phones have reportedly sent pictures to random contacts in a true nightmare scenario https://t.co/dhvAC3yAEo — New York Magazine (@NYMag) July 4, 2018

Kako se zaštititi dok Samsung ne riješi problem? Na postavkama aplikacije Samsung Messenger isključite opciju kojom dajete odobrenje za spremljenim materijalima, koja uključuje i pristup galeriji fotografija. Na taj način, prije svakog slanja fotografije, aplikacija će tražiti dopuštenje. Druga opcija je da privremeno prestanete koristiti Samsung Messenger dok problem ne bude riješen.