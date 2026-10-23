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Škoda Epiq i Peaq stigli u Hrvatsku: Evo dojmova i cijene

Piše Autostart,
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Škoda Epiq i Peaq stigli u Hrvatsku: Evo dojmova i cijene
Foto: Dubravko Kolaric
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Nakon vožnje oba automobila jasno je da Škoda nije samo proširila električnu ponudu, nego je napravila dva vrlo uvjerljiva automobila za potpuno različite kupce

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Škoda je u Hrvatsku dovela dva iznimno važna električna noviteta, najmanji Epiq i najveći Peaq. Oba smo imali priliku isprobati na domaćim cestama, tijekom vožnje od Zagreba do Cresa i natrag, na ruti koja je uključivala autocestu, otvorene ceste i zavojite otočne prometnice. Time je Škodina električna ponuda zaokružena na četiri SUV modela, od kompaktnog Epiqa dugog 4,17 metara do raskošnog Peaqa koji se približava duljini od pet metara. Između njih nalaze se već dobro poznati Elroq i Enyaq.

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