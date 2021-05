Nakon otprilike osam godina Šoda je predstavila novu generaciju jednog od svojih najuspješnijih auta u povijesti. Fabia je do sada prodana u 4,5 milijuna primjeraka, jedan je od najčešćih auta na cestama mnogih država, pa tako i u Hrvatskoj.

Vizualno je Fabia ostala vjerna tradicionalnim Škodinim linijama i izgledu prethodnog modela. Promjene dizajna nisu revolucionarne, prednji dio zaista jako podsjeća na prethodni model, a stražnji je temeljito promijenjen s manje oštrim linijama nego kod prethodnog modela. Fabia se može dobiti u devet različitih boja, od kojih su dvije nove, a ovisno o modelu i dodatnoj opremi nude se naplatci od 14 do 18 inča promjera.

Nova Fabia sada ima istu platformu kao i nedavno osvježeni VW Polo, te Seat Ibiza i Audi A1. S dužinom od 411 centimetara nova Fabia je znatno veći auto. U odnosu na prethodni model duža je za gotovo 12 centimetara te je postala jedan od najvećih gradskih auta na tržištu. Unatoč tome masa je ostala skoro nepromijenjena.

Mnogo više prostora u unutrašnjosti, posebice straga i u širinu jamči veći međuosovinski razmak koji je narastao za 9 cm i veća širina automobila koja je sada 178 cm (5 cm šire nego kod prethodnog modela). U prtljažnik stane 380 litara što je 50 više nego kod dosadašnje Fabije. Preklapanjem stražnjih sjedala volumen prtljažnika raste na 1190 litara.

Škoda se pohvalila da aerodinamički koeficijent nove Fabije iznosi odličnih 0,28 te da je zbog toga i zbog male mase potrošnja goriva vrlo mala. U ponudi će biti samo benzinski motori, a većina njih već je od ranije poznata. Osnovu predstavljaju dva trocilindrična atmosferska motora sa 65 i 80 KS. Iznad njih su turbo verzije trocilindričnih motora s 95 i 110 KS, a vrh ponude je četverocilindrični 1,5 TSI sa 150 KS.

Najsnažniji motor dolazi serijski s automatskim DSG mjenjačem sa sedam brzina, a kod verzije sa 110 KS on se može dobiti uz nadoplatu. Modeli od 65, 80 i 95 KS imaju serijski peterobrzinski, a model sa 110 KS šesterobrzinski ručni mjenjač.

Modeli s osnovnim motorima imaju prilično skromne performanse. Osnovna Škoda Fabia do 100 km/h ubrza za 15,5 sekundi i postiže 172 km/h, a model sa 80 KS do 100 km/h treba 15,1 sekundu i juri 179 km/h. Sasvim druga priča je s turbomotorima. Već model s 95 KS do 100 km/h stiže za 10,6 sekundi, a onaj sa 110 KS za 9,7 sekundi. Top model sa 150 KS pruža prave sportske performanse uz samo 7,9 sekundi do "stotke" i maksimalnu brzinu 225 km/h.

U unutrašnjosti Fabia može imati dodirni zaslon 6,5, 8 ili 9,2 inča dijagonale, a u ponudi su i digitalni instrumenti od 10,25 inča. Osnovna verzija je opremljena analognim instrumentima koji u sredini imaju mali 3,5-inčni zaslon. Četvrta generacija Fabije prvi put nudi i dvozonsku klimu.

Na europska tržišta nova Fabia se počinje uvoditi u rujnu. Za sada se ne zna kad točno stiže u Hrvatsku i koliko će koštati, no po svemu sudeći trebala bi biti malo skuplja od prethodnog modela. Karavanska verzija stiže otprilike godinu, do godinu i pol kasnije.