Ovo su najbolji vicevi o Chucku Norrisu: Znate li zašto on nije imao glavnu ulogu u Titanicu?

Ne smetaju mi te šale, neke i mene stvarno jako nasmiju, rekao je jednom prilikom američki majstor borilačkih vještina Chuck Norris (86). On danas slavi rođendan. Ili bolje reći - rođendan slavi njega.

I dalje je aktivan i voli objavljivati videa iz teretane. Dizao je utege, a na pitanje što radi, rekao je kratko: 'Samo se zagrijavam'.

- Priča se da će, nakon što završim s vježbom, utezi trebati malo odmora, haha! - našalio se ranije Norris.

A to su iskoristili i njegovi pratitelji.

'Chuck Norris se ne zagrijava, njegovi utezi se hlade', 'Chuck Norris ne diže utege, samo je isključio gravitaciju', pisali su mu neki ispod snimke, a drugi su komentirali kako je u odličnoj formi za svoje godine.

Foto: Instagram

Ovo je 86. viceva o Chucku:

1. Chuck Norris ne radi sklekove – on gura Zemlju od sebe.

2. Kada Chuck Norris radi trbušnjake, ne diže se on – spušta se Zemlja.

3. Chuck Norris je jednom bacio granatu i ubio 50 ljudi… a onda je granata eksplodirala.

4. Chuck Norris može podijeliti s nulom.

5. Smrt je imala iskustvo bliske smrti kad je srela Chucka Norrisa.

6. Chuck Norris ne spava – on čeka.

7. Kada Chuck Norris uđe u vodu, voda ne postane mokra – voda postane Chuck Norris.

8. Chuck Norris može zapaliti mrave povećalom… noću.

9. Chuck Norris je jednom izbrojao do beskonačnosti. Dva puta.

10. Chuck Norris ne čita knjige – on ih gleda dok mu same ne kažu priču.

11. Internet radi jer Chuck Norris povremeno klima glavom.

12. Chuck Norris može ugasiti vatru benzinom.

13. Chuck Norris je jednom pobijedio zid u tenisu.

14. Chuck Norris ne nosi sat – on odlučuje koliko je sati.

15. Chuck Norris može čuti znak za tišinu.

16. Chuck Norris može zatvoriti vrata koja se okreću.

17. Chuck Norris zna gdje je kraj interneta.

18. Chuck Norris može plivati po kopnu.

19. Kada Chuck Norris radi sklekove na Marsu, Mars dobije potres.

20. Chuck Norris ne koristi Google – Google koristi Chucka Norrisa.

21. Chuck Norris može dobiti partiju šaha u jednom potezu.

22. Chuck Norris može pobijediti kamen, papir i škare – istovremeno.

23. Chuck Norris ne ide u lov – lov ide njemu.

24. Chuck Norris može napraviti snjegovića od kiše.

25. Chuck Norris ne koristi signal – signal koristi njega.

26. Chuck Norris može pobijediti ogledalo u buljenju.

27. Chuck Norris ne ima noćne more – noćne more imaju Chucka Norrisa.

28. Chuck Norris može otvoriti vrata na kojima piše “povuci” – gurajući.

29. Chuck Norris može udariti roundhouse kick u trećem licu.

30. Chuck Norris ne treba Wi-Fi – internet mu dolazi iz straha.

31. Chuck Norris može napisati kod koji radi iz prve.

32. Chuck Norris može instalirati Windows bez restartanja.

33. Chuck Norris može pobijediti kalkulator u matematici.

34. Chuck Norris može pobijediti GPS u snalaženju.

35. Chuck Norris može pobijediti sjenu u utrci.

36. Chuck Norris može srušiti domino jednom kockicom.

37. Chuck Norris može pobijediti vrijeme.

38. Chuck Norris može zatvoriti otvoreni prostor.

39. Chuck Norris može vidjeti iza sebe – bez okretanja.

40. Da Chuck Norris glumi u filmu ‘300’, film bi se zvao ‘Jedan’. A sam je spasio vojnika Ryana.

41. Chuck Norris može voziti bicikl bez kotača.

42. Chuck Norris može hodati po zraku – gravitacija se boji reći mu ne.

43. Chuck Norris može napisati krug ravnalom.

44. Chuck Norris može izbrisati gumicu.

45. Chuck Norris može ugasiti sunce prekidačem.

46. Chuck Norris može napraviti kvadratni krug.

47. Chuck Norris može otvoriti bananu odozdo.

48. Chuck Norris može okrenuti jaje bez da ga razbije.

49. Chuck Norris može preskočiti vlastitu sjenu.

50. Chuck Norris može pobijediti sudoku bez brojeva.

51. Chuck Norris može pobijediti Wi-Fi lozinku pogledom.

52. Chuck Norris može napuniti bateriju gledajući je.

53. Chuck Norris može preskočiti ponedjeljak.

54. Chuck Norris može udariti Ctrl+Alt+Delete u stvarnom životu.

55. Chuck Norris može obrisati koš za smeće.

56. Chuck Norris može resetirati svijet.

57. Chuck Norris može srušiti internet jednim klikom.

58. Chuck Norris može pročitati zatvorenu knjigu.

59. Chuck Norris može pobijediti alarm – prije nego zazvoni.

60. Chuck Norris može otvoriti konzervu pogledom.

61. Chuck Norris može pretrčati maraton za zagrijavanje.

62. Chuck Norris može preskočiti vlastiti rođendan.

63. Chuck Norris može baciti bumerang… koji se ne usuđuje vratiti.

64. Chuck Norris može pojesti juhu vilicom.

65. Chuck Norris može okrenuti kocku Rubika jednim potezom.

66. Chuck Norris može pobijediti lavinu trčanjem uzbrdo.

67. Chuck Norris može pobijediti more u valovima.

68. Chuck Norris može srušiti Wi-Fi pogledom.

69. Chuck Norris može šutnuti vrata vremena.

70. Chuck Norris može zapaliti svijeću ledom.

71. Chuck Norris može otvoriti zaključana vrata – jer ga brava prepoznaje.

72. Chuck Norris može pobijediti kompas u orijentaciji.

73. Chuck Norris može preskočiti vlastitu sjenu i sustići je.

74. Chuck Norris može pojesti ljutu papriku bez reakcije – paprika plače.

75. Chuck Norris može pretrčati svjetlost i stići prije nje.

76. Chuck Norris može vidjeti Wi-Fi signal.

77. Chuck Norris može koristiti telefon bez baterije.

78. Chuck Norris može gledati 3D film bez naočala – film se prilagodi njemu.

79. Chuck Norris može hodati po vodi – a voda mu plješće.

80. Chuck Norris može natjerati sat da ide unazad.

81. Chuck Norris može preskočiti tutorial.

82. Chuck Norris može pobijediti igru prije nego je pokrene.

83. Chuck Norris može zatvoriti otvoreni um.

84. Chuck Norris može preskočiti reklame u stvarnom životu.

85. Chuck Norris može završiti vic… prije nego što počne.

I za kraj...

86. Zašto Chuck Norris nije glumio u Titanic? Zato što bi spasio sve putnike, pobijedio ledenjak i film bi trajao 15 minuta.