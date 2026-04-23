Slavlje za YouTube: Kako je par sekundi među slonovima pokrenulo digitalnu revoluciju

Bio je 23. travnja 2005. godine kada je mladi softverski inženjer Jawed Karim na novopokrenutu platformu YouTube učitao kratki video. Isječak od svega 19 sekundi, naslovljen "Me at the zoo", nije nudio spektakl, već samo jednostavan prizor ispred nastambe sa slonovima. Nitko tada nije mogao ni zamisliti da je upravo taj, naizgled beznačajan video, postao kamen temeljac digitalne revolucije koja će promijeniti način na koji konzumiramo medije, komuniciramo i dijelimo priče.

"Stvarno, stvarno, stvarno dugačke surle"

Video prikazuje jednog od suosnivača YouTubea, Jaweda Karima, kako stoji u zoološkom vrtu u San Diegu. Dok iza njega stoje dva slona, Karim se okreće prema kameri, koju je držao njegov srednjoškolski prijatelj Yakov Lapitsky, i izgovara rečenicu koja je ušla u povijest interneta.

​- U redu, evo nas ispred, hm, slonova. Zanimljivo kod ovih momaka je to što imaju stvarno, stvarno, stvarno dugačke surle, i to je... to je super. I to je otprilike sve što se ima za reći.

Upravo je ta jednostavnost, prema mnogim analitičarima, postavila ton za budućnost YouTubea. Pokazala je da sadržaj ne mora biti profesionalno produciran da bi bio vrijedan dijeljenja, čime je započela era amaterskih, autentičnih videa koje stvaraju sami korisnici.

Od stranice za upoznavanje do globalnog fenomena

YouTube su u veljači 2005. osnovala tri bivša zaposlenika PayPala: Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim. Iako je prvotna ideja bila stvoriti neku vrstu video platforme za upoznavanje, brzo su shvatili da puno veći potencijal leži u omogućavanju ljudima da dijele isječke iz svojih života. Karim je, za razliku od partnera, odlučio nastaviti studij na Sveučilištu Stanford i preuzeo je ulogu neformalnog savjetnika. Zbog toga je njegov udio u tvrtki bio manji, no nakon što je Google 2006. godine kupio YouTube za 1,65 milijardi dolara, Karimov udio vrijedio je oko 64 milijuna dolara.

Danas "Me at the zoo" ima više od 385 milijuna pregleda i smatra se jednim od najvažnijih online videa svih vremena. Njegov kulturni značaj potvrđen je i kada ga je londonski muzej Victoria and Albert uvrstio u svoju zbirku kao ključni digitalni artefakt.

*uz korištenje AI-ja