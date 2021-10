Zračni svemirski div Airbus testirao je zrakoplov na solarni pogon za koji se nada da će donijeti internet nekima od milijardi ljudi bez internetske veze diljem svijeta.

Tvrtka je objavila da bi njezin Zephyr, koji podsjeća na bespilotnu jedrilicu, ali s dva mala propelera, uskoro mogao provesti po šest mjeseci u zraku.

Proizvođač zrakoplova već je izveo svoje prve probne letove u civilnom zračnom prostoru, sakupivši ukupno 36 dana u zraku na samo dva leta.

Kada je u zraku, Zephyr boravi u stratosferi - leti iznad aviona i ispod satelita.

Bit će jeftiniji od satelita, ekološki prihvatljiviji - budući da radi na solarnu energiju - lakši za upravljanje i može sletjeti i prenamijeniti se za drugu misiju.

No, 18-dnevni letovi samo su početak, rekla je Jana Rosenmann, voditeljica zračnih bespilotnih sustava u Airbusu.

- Imamo ambicije poletjeti na dulje vrijeme do šest mjeseci. Naše baterije doista rade iznimno dobro. Mislim da smo sada sigurni da ćemo doseći tri mjeseca i rekla bih da putovanje od šest mjeseci na ovom zračnom vozilu ne bi predstavljalo problem. Jesmo li to operativno dokazali? Ne još. Ali svi koraci koje smo radili u laboratorijskim testovima jasno ukazuju na to da smo na vrlo dobrom putu. Mislim da ima ogroman potencijal doprijeti do ljudi koje tradicionalno nećete dosegnuti pomoću optičkih širokopojasnih kablova, doista nema ograničenja. Danas zapravo nema ograničenja za dosezanje stanovništva bez internetskih veza, što je ogromna zajednica - rekla je za novinsku agenciju PA.

Prema podacima Unicefa iz 2020., dvije trećine školske djece u svijetu i oko 1,3 milijarde ljudi nemaju internetske veze u svojim domovima.

To ih sprječava da se natječu u modernom gospodarstvu i izolira ih od svijeta, upozorio je Unicef.

Zephyr se može koristiti i u vojne svrhe, a drugi od dva leta obavljen je za britansko Ministarstvo obrane.

Tvrtka ga također razmatra za upotrebu u zonama katastrofa i drugim područjima gdje su potrebne informacije u stvarnom vremenu.