Sony otkrio igre koje ćete u travnju moći besplatno skinuti

Kako više nema PS3 i Vita igara, Sony je u četvrtak otkrio dvije igre koje ćete moći besplatno skinuti tijekom travnja u PlayStation Plus pretplati. Od utorka ćete tako moći u svoju kolekciju dodati The Surge i Conan Exiles.

Your PS Plus games for April have just been revealed! From next week, explore open world adventure Conan Exiles and survive vicious action slasher The Surge: https://t.co/KfKqFORGLO pic.twitter.com/3fXLT49kaw