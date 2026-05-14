DETALJI SU JOŠ NEPOZNANICA

Sony se prvi put oglasio o PS 6!

Piše Tin Žigić,
PlayStation 5 console reveal | Foto: Katie Collins/Press Association/PIXSELL

Sony najavio PlayStation 6, ali igrače zabrinula neizvjesna budućnost! Kriza s memorijom odgađa planove, a cijene rastu. Hoće li PS6 koštati više od 600 dolara?

Iako se čini kao da je PlayStation 5 tek stigao na tržište, Sonyjevi inženjeri već su usmjereni na sljedeću generaciju. Po prvi put, čelnik tvrtke Hiroki Totoki službeno je progovorio o planovima za PlayStation 6, no njegove su izjave zabrinule igrače i potvrdile da je budućnost konzole neizvjesnija no ikad.

Kriza s memorijom odgađa sve planove

Glavni razlog za neizvjesnost je globalna kriza na tržištu računalne memorije. Predsjednik i izvršni direktor Sonyja, Hiroki Totoki, tijekom razgovora s investitorima priznao je da tvrtka još nema definirane ključne elemente za lansiranje nove konzole. Visoke cijene i nestašica RAM-a onemogućuju dugoročno planiranje, zbog čega bi očekivani izlazak konzole 2027. godine mogao biti pomaknut na 2028. ili čak 2029. godinu.

​- Još nismo odlučili u kojem trenutku ćemo lansirati novu konzolu, niti po kojim cijenama. Željeli bismo pažljivo promatrati i pratiti situaciju. S obzirom na trenutne okolnosti, očekuje se da će cijena memorije biti vrlo visoka i u fiskalnoj 2027. godini, jer će i dalje postojati nestašica. Pod tom pretpostavkom, moramo pažljivo razmisliti što ćemo učiniti - poručio je Totoki.

Novi poslovni modeli i astronomska cijena?

Sony je zbog krize s čipovima već podizao cijene PS5 konzola, a nastavak takvih trendova sugerira da bi PS6 mogao biti znatno skuplji od prethodnika. Analitičari predviđaju cijenu višu od 600 dolara. Zbog toga Totoki spominje i "promjenu poslovnih modela", što je potaknulo špekulacije o pretplatama ili modelima financiranja konzole. U sličnoj je situaciji i Microsoft, koji je najavio da će njihov idući Xbox biti "vrlo premium" i skup uređaj.

Unatoč svemu, neke su stvari gotovo sigurne. Očekuje se nastavak partnerstva s AMD-om, što bi trebalo osigurati povratnu kompatibilnost s PS5 i PS4 igrama. Što se tiče novih naslova, produljeni ciklusi razvoja znače da čak ni hardver PlayStationa 5 još nije iskorišten do maksimuma, s obzirom na to da GTA 6 još nije izašao. Igre poput Marvel's X-Men gotovo će sigurno biti naslovi za PS6, no mnoge druge bi mogle izaći u verzijama za obje generacije.

