VIDEO Ovo je novi Starship: Najveća raketa ikad dobila niz poboljšanja, spremna je za let

Nakon sedam mjeseci od posljednjeg testnog leta, SpaceX je spreman za sljedeći veliki korak u svom svemirskom programu. Njihova golema raketa Starship, sada u svojoj trećoj i do sada najvećoj verziji, priprema se za lansiranje koje bi se moglo dogoditi već sljedećeg tjedna, donoseći niz ključnih nadogradnji koje tvrtku približavaju cilju potpune i brze višekratne upotrebe.

Debitantski let Starshipa V3 zakazan za 19. svibnja

SpaceX cilja 19. svibnja za dvanaesti testni let svoje divovske rakete, s vremenskim prozorom za lansiranje koji se otvara u 18:30 po istočnoameričkom vremenu, prema najavama iz SpaceX-a. Letjelica će poletjeti iz sjedišta tvrtke Starbase u Teksasu, i to po prvi put s novoizgrađene lansirne rampe, Pad 2. Ovo lansiranje predstavlja vrhunac višemjesečnog rada nakon uspješnog jedanaestog leta u listopadu 2025. godine, tijekom kojeg su u svemir isporučeni testni sateliti. Profil nadolazećeg leta bit će suborbitalan. Nakon odvajanja, Super Heavy booster pokušat će izvesti kontrolirano slijetanje u Meksički zaljev, dok će sama letjelica Starship nastaviti svoj put prema Indijskom oceanu, gdje se planira njezino slijetanje otprilike sat vremena nakon polijetanja. Tvrtka ovoga puta neće pokušati uhvatiti ni booster ni letjelicu. Kao i kod prethodnih letova, prijenos lansiranja bit će dostupan uživo na profilu tvrtke na društvenoj mreži X.

Revolucionarne nadogradnje za potpunu višekratnu upotrebu

Nova verzija rakete, poznata kao Starship V3, visoka je impresivna 124 metra, što je čini najvišom i najsnažnijom raketom ikad izgrađenom. Ova iteracija donosi brojne nadogradnje s ciljem poboljšanja pouzdanosti, smanjenja mase i, što je najvažnije, omogućavanja brze ponovne iskoristivosti. Ključne promjene na Super Heavy boosteru uključuju redizajnirane rešetkaste peraje koje pomažu pri upravljanju tijekom povratka, integrirani sustav za "hot-staging" koji omogućuje odvajanje stupnjeva dok motori gornjeg stupnja već rade, te novi sustav za prijenos goriva. Gornji stupanj, sam Starship, također je doživio potpunu preradu pogonskog sustava i nadogradnju mehanizma za otpuštanje tereta, primarno namijenjenog budućim Starlink satelitima.

"Primarni cilj probnog leta bit će po prvi put demonstrirati svaki od ovih novih dijelova u letnom okruženju, pri čemu svaki element arhitekture Starshipa sadrži značajne redizajne kako bi se omogućila potpuna i brza ponovna upotreba koja uključuje saznanja iz godina razvoja i testiranja", stoji u priopćenju SpaceX-a.

Put do Mjeseca i Marsa

Dugoročni cilj programa Starship jest postati potpuno višekratno iskoristiv transportni sustav za prijevoz posade i do sto tona tereta u Zemljinu orbitu, na Mjesec i konačno na Mars. Vizija izvršnog direktora Elona Muska jest da će upravo Starship odvesti novu generaciju astronauta na druga nebeska tijela. Program je već sada ključan dio NASA-inog programa Artemis, čiji je cilj povratak ljudi na Mjesec. Starship je odabran kao sustav za ljudsko slijetanje (Human Landing System - HLS) koji će astronaute prevesti iz lunarne orbite na površinu Mjeseca i natrag. Da bi se to ostvarilo, ključna sposobnost koju SpaceX mora demonstrirati jest prijenos goriva između dvije Starship letjelice u svemiru, što je test planiran za ovu godinu.

Ubrzani tempo i planovi za budućnost

Ovaj testni let slijedi niz prethodnih misija koje su postigle značajan napredak, posebice nakon početnih neuspjeha koji su uključivali eksplozije tijekom sedme, osme i devete misije. Četvrti testni let u lipnju 2024. bio je iznimno uspješan, s kontroliranim spuštanjem i mekim slijetanjem oba dijela rakete. Uspjeh se odražava i na regulatornoj razini, gdje je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odobrila SpaceX-u povećanje broja godišnjih lansiranja iz Teksasa s pet na 25. Uz dodatno odobrenje za do 44 lansiranja godišnje s Floride, jasno je da se tvrtka priprema za značajno povećanje učestalosti letova. U bližoj budućnosti, Starship će se koristiti za lansiranje nove, znatno snažnije generacije SpaceX-ovih Starlink satelita, pri čemu će svako lansiranje dodati ogroman kapacitet globalnoj internetskoj mreži.

*uz korištenje AI-ja