SpaceX-ov Starship uspješno odradio svoj četvrti testni let

SpaceX je u četvrtak poslao raketu Starship na novi probni let, a nakon kraće odgode, raketa je poletjela u 14.50 sati. Iako su tijekom trećeg testnog leta ostali bez Starshipa na povratku na Zemlju, četvrti testni let, ispunio je sve zacrtane ciljeve i oduševio ekipu u sjedištu SpaceX-a.

Nekoliko minuta nakon polijetanja i razdvajanja Starshipa od raketnog motora koji ga je podigao, donji dio rakete uspješno je po prvi put sletio u more.

Kako bi se to postiglo, napravljeno je nekoliko nadogradnji softvera i hardvera kako bi se povećala ukupna pouzdanost i riješile lekcije naučene iz leta 3. Tim SpaceX-a također će implementirati operativne promjene. Raketa će letjeti sličnom putanjom kao prethodni testni let, sa Starshipom koji će se spustiti u Indijski ocean.

Fokus četvrtog testa bilo je postizanje orbite i demonstracija sposobnosti vraćanja i ponovnog korištenja Starshipa i Super Heavyja.

Nakon uspješnog lansiranja sa Floride, Super Heavy booster odradio je svoj posao i uspješno se spustio na prihvatni brod koji se nalazio u Meksičkom zaljevu. Na videu koji je bilo moguće pratiti na SpaceX-ovim društvenim mrežama, vidi se kako se Super Heavy spustio na platformu, no nekoliko trenutaka nakon toga nagnuo se, prevrnuo i potonuo u more.

Iako je booster time izgubljen, u SpaceX-u cilj smatraju ispunjenim jer se booster vratio na Zemlju bez ikakvih problema i sletio na platformu.

Dok se booster spuštao na Zemlju, Starship je postizao svoje zacrtane ciljeve. Dosegnuo je visinu i putanju kao i tijekom trećeg testnog leta te se uputio prema Indijskom oceanu. Na visini od otprilike 50 kilometara, kako se Starship počeo spuštati, pojavile su se prve naznake mogućih problema. Tako je na snimci bilo moguće vidjeti da se jedno zakrilce počelo raspadati i zapalilo. No, iako je to onemogućilo promatranje cijelog procesa spuštanja, jer su komadići zakrilca udarili u kameru i razbili objektiv, podaci su se prikupljali do samog kraja i kontroliranog spuštanja u Indijski ocean.

Iz SpaceX-a su istaknuli kako cilj ovog leta nije ni bio uspješno sljetanje Starshipa na platformu, već samo uspješno odrađena sekvenca.

- Nastavljamo ubrzano razvijati Starship, stavljajući letački hardver u letno okruženje kako bi bio spreman što je brže moguće dok gradimo transportni sustav koji se može u potpunosti višekratno koristiti, a dizajniran je za prijevoz posade i tereta u Zemljinu orbitu, Mjesec, Mars i šire - ističu iz SpaceX-a.