Span stekao stopostotni udio u povezanom društvu Bonsai

PUNO TOGA VEĆ VIĐENOG Isprobali smo Rise of the Ronin: Žestoke borbe u starom Japanu Rise of the Ronin traži da se namučite kroz uvod da bi vam otvorio veliki prozor u svoi prikaz Japana 19. stoljeća i otvoreni svijet u kojem donosi zanimljive borbe, brojne povijesne likove te puno detalja koji ljute igrače