NASA je početkom godine dala dozvolu astronautima da sada na misije u svemir nose i obične telefone, a četvorka koja leti oko Mjeseca koristi iPhone 17 Pro Max kako bi zabilježili spektakularne prizore
SPEKTAKULARNI PRIZORI Ovo su prve fotografije koje je snimio iPhone 17 na putu oko Mjeseca
Četvero astronauta na putu oko Mjeseca danas čeka najuzbudljiviji dio misije i sam prolazak i detaljno bilježenje svega što će moći uočiti tijekom nekoliko sati prolaska. Osim Nikonovih fotoaparata, astronauti su prvi put u svemir mogli ponijeti i obične komercijalne telefone, a radi se o iPhoneu 17 Pro Max.
Upravo su tim uređajima snimili i niz spektakularnih prizora pogleda na naš planet koje je NASA podijelila na svom Flickr profilu ovog vikenda.
Fotografije su snimili Reid Wiseman i Christina Koch, a vidi se kako promatraju Zemlju kroz prozore Oriona. Zanimljivo je kako na Flickru uz svaku fotografiju možemo vidjeti i same podatke o postavkama kamere, pa se tako vidi i da su ove snimili 2. travnja.
Ostale fotografije koje su objavili snimili su Nikon D5, Z9 te GoPro Hero4 Black.
OVDJE pogledajte sve fotografije koje je NASA objavila
