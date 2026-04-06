SPEKTAKULARNI PRIZORI Ovo su prve fotografije koje je snimio iPhone 17 na putu oko Mjeseca

Četvero astronauta na putu oko Mjeseca danas čeka najuzbudljiviji dio misije i sam prolazak i detaljno bilježenje svega što će moći uočiti tijekom nekoliko sati prolaska. Osim Nikonovih fotoaparata, astronauti su prvi put u svemir mogli ponijeti i obične komercijalne telefone, a radi se o iPhoneu 17 Pro Max.

Upravo su tim uređajima snimili i niz spektakularnih prizora pogleda na naš planet koje je NASA podijelila na svom Flickr profilu ovog vikenda.

Foto: nasa

Fotografije su snimili Reid Wiseman i Christina Koch, a vidi se kako promatraju Zemlju kroz prozore Oriona. Zanimljivo je kako na Flickru uz svaku fotografiju možemo vidjeti i same podatke o postavkama kamere, pa se tako vidi i da su ove snimili 2. travnja.

Ostale fotografije koje su objavili snimili su Nikon D5, Z9 te GoPro Hero4 Black.

