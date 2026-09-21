Šteti li automatskom mjenjaču čekanje na semaforu u modu D?

Crveno svjetlo, automobil stoji, noga je na kočnici, a automatski mjenjač ostaje u položaju D. Radi se o potpuno normalnom načinu korištenja automobila s automatikom, no je li to štetna navika koja polako uništava skupocjeni mjenjač? Među vozačima postoje dvije škole. Jedni uporno prebacuju u N pri svakom zaustavljanju, dok drugi godinama ne diraju ručicu dok ne stignu na odredište. Odgovor je zapravo jednostavan, kod većine modernih automatika kratko stajanje u položaju D potpuno je normalno i ne opterećuje mjenjač. No postoje situacije u kojima se mjenjač doista može nepotrebno opterećivati.



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