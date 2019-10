Stigao je: Ovo je novi Golf 8, najvažniji auto 2019. godine

Konačno je stigao najočekivaniji auto godine, osma generacija Golfa, najprodavanijeg europskog automobila u povijesti. Koliko on znači za Volkswagen, ali i europsko tržište govore ove brojke. Do danas je prodano nevjerojatnih 35 milijuna Golfova, a samo prošle godine, unatoč padu popularnosti kompakta svojeg vlasnika je u Europi našlo 445 tisuća Golfova.

Foto: Volkswagen

Pogledamo li sprijeda ili straga novi Golf se osjetno razlikuje od prošlog modela (pogotovo po svjetlima), no ako ga pogledamo kao cjelinu ne možemo reći da se Golf previše promijenio.

Očekivano, Volkswagen je poboljšao aerodinamiku na 0,275, ali i ostao vjeran obliku koji je karakterizirao sve generacije Golfa, to je do sada uvijek bio recept za uspjeh Golfa. Izgled Golfa je dakle samo lagana evolucija, no dizajn unutrašnjosti i tehnologije koje donosi ovaj automobil su prava revolucija.

Foto: Volkswagen

Unutrašnjost ima mnogo manje tipki nego do sada i potpuno je digitalizirana. Naime nema više dijela s komandama za klima uređaj, ispod zaslona su tek tipke za mijenjati temperaturu, a sve ostalo se regulira pomoću dodirnog zaslona koji u osnovi ima 8,25 inča. On pak izgleda kao da s digitalnim instrumentima čini jednu cjelinu, iako je zapravo potpuno odvojen od njih.

I dio između sjedala "očišćen" je od tipki. Tu su sada samo tipka za pokretanje auta, komande parkirne kočnice i ručica mjenjača. Iako ovo ručica treba uzeti uvjetno kada je u pitanju verzija s automatskim mjenjačem gdje ručica više izgleda kao neki joystick. Golf će biti prvi auto kompaktne klase sa serijskim digitalnim instrumentima, dakle nekih jeftinijih verzija s ručnim komandama klime i analognim instrumentima neće biti.

Foto: Volkswagen

Potpuna digitalizacija Golfa ne bi trebala zbuniti sadašnje i buduće ljubitelje i kupce ovog auta. Volkswagen tvrdi da je sve napravljeno intuitivno i da je jednostavnost korištenja i sam korisnik stavljen u središte svega u unutrašnjosti novog Golfa. Golf donosi i jednostavno i efikasno upravljanje glasom, pametni telefon može zamijeniti ključ, auto je stalno spojen na internet, funkcije automobila moguće je naknadno instalirati... Dakle prava digitalna revolucija kakvu nije do sada napravio niti jedan automobil i netipično hrabro za Volkswagen.

Foto: Volkswagen

Poboljšano je i sve vezano uz vožnju. Svi pogoni sada su osjetno štedljiviji, a Golf troši do 17 posto manje od prethodnika. Čak pet motora su hibridni. Benzinci snage 110, 130 i 150 KS imaju 48 V mild-hybrid sustav kojeg vozač neće niti primijetiti u vožnji, a tu su i dva plug in hibrida snage 204 KS i 245 KS (za model GTE). Kada se ponuda motora kompletira Golf će se nuditi u rasponu snage 90 do 300 KS, osnovni motor bit će trocilindrični benzinac s 90 i 110 KS (verzija bez mild hybrid sustava), a dizelaši će se nuditi sa 115 i 150 KS.

Foto: Volkswagen

Golf donosi i mnogo drugih novosti. Tehnologija Car2X omogućava komunikaciju s ostalim vozilima u krugu 800 metara i tako upozoravanje na opasnosti u prometu. Golf je tako prvi auto koji koristi ovu tehnologiju. Novi Gof nudit će i Head-Up zaslon, IQ.Drive tehnologiju poluautonomne vožnje do 210 km/h, a u ponudi će biti i LED Matrix svjetla. Inteligentna funkcija auta je i spremanje osobnih postavki u cloud kako bi ih automatski mogli prenijeti u drugi Golf (vrlo korisno za tvrtke). Golf ima i inovativni trozonski klima uređaj s funkcijama poput grijanja ruku.

Foto: Volkswagen

Prostranost u Golfu je nešto veća nego kod prethodnika. Auto je samo blago narastao jer je sada dugačak 428 cm. Novi su i paketi opreme koji će se zvati Golf, Life, Style i R-Line. Cijene se za sada ne znaju, a pretpostavljamo da će auto na tržište stići rano iduće godine. Više ćemo saznati na svjetskoj prezentaciji 10. prosinca na kojoj ćemo Golf prvi puta i voziti.

