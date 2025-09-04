Što kada padne Google? Ovih pet tražilica neće vas iznevjeriti

Google je sinonim za pretraživanje interneta, no što se dogodi kada taj digitalni div posrne? Iako kolaps najpoznatije tražilice nije toliko čest da bi otjerao milijarde korisnika, sve veći broj korisnika traži alternative i iz drugih razloga: rastuće zabrinutosti za privatnost, prezasićenosti oglasima i SEO sadržajem niske kvalitete ili jednostavno želje za novim, inovativnim načinima dolaska do informacija.

Kao drugu najpopularniju tražilicu na svijetu i glavnog Googleovog konkurenta, Bing je nemoguće zaobići. Proizvod Microsofta, koji je ujedno i zadana tražilica u pregledniku Microsoft Edge, posljednjih je godina doživio renesansu zahvaljujući dubokoj integraciji umjetne inteligencije. Bingov AI asistent, Copilot, temeljen na naprednim jezičnim modelima tvrtke OpenAI, nudi konverzacijsko pretraživanje, sažimanje rezultata i generiranje sadržaja izravno na stranici s rezultatima.

Mnogi korisnici tvrde da Bing nudi superiorno iskustvo pretraživanja slika i videa, s vizualno bogatijim sučeljem i kvalitetnijim rezultatima. Dodatna prednost je program Microsoft Rewards, koji korisnike nagrađuje bodovima za pretraživanje, a koje je moguće zamijeniti za poklon-kartice i druge pogodnosti.

DuckDuckGo

Za korisnike kojima je privatnost na prvom mjestu, DuckDuckGo je već godinama neprikosnoveni izbor. Njegova temeljna filozofija je jednostavna: "Ne prikupljamo niti dijelimo vaše osobne podatke". To znači da DuckDuckGo ne prati vašu povijest pretraživanja, ne stvara vaš profil i ne koristi vaše podatke za personalizirane oglase. Rezultat je čišće i nepristrano iskustvo pretraživanja, oslobođeno "filter mjehura" u kojem vam algoritmi prikazuju samo ono što misle da želite vidjeti.

Iako ne nudi napredne AI značajke poput Binga, DuckDuckGo se ističe korisnim alatima kao što su "bangs" – prečaci koji omogućuju izravno pretraživanje na tisućama drugih web stranica (npr., upisivanjem !w Hrvatska direktno pretražujete članak o Hrvatskoj na Wikipediji).

Ecosia

Ovdje će svoje mjesto pronaći svi kojima je briga o planeti visoko na mjestu prioriteta. To je misija Ecosije, jedinstvene tražilice koja svoje prihode od oglasa koristi za financiranje projekata sadnje drveća diljem svijeta. Do danas je Ecosia zasadila više od 230 milijuna stabala, a cijeli proces je iznimno transparentan – tvrtka redovito objavljuje svoje financijske izvještaje. Osim ekološke osviještenosti, Ecosia nudi i potpunu privatnost; ne prodaje podatke oglašivačima, a pretrage se anonimiziraju unutar tjedan dana. Sama tražilica radi na 100 posto obnovljivoj energiji.

Perplexity AI

Perplexity AI nije klasična tražilica, već "stroj za odgovore" (answer engine) koji predstavlja smjer u kojem se pretraživanje kreće. Umjesto da vam ponudi popis poveznica, Perplexity koristi umjetnu inteligenciju kako bi razumio vaše pitanje i pružio izravan, sažet odgovor u obliku razgovora.

Njegova najveća prednost je što za svaku tvrdnju navodi izvore iz kojih je informacija preuzeta, omogućujući korisnicima brzu i jednostavnu provjeru činjenica. Možete postavljati i dodatna, potpitanja kako biste dublje istražili temu, a platforma će zadržati kontekst razgovora. Iako još uvijek nije savršen i ponekad može patiti od "halucinacija" tipičnih za AI modele.

Yahoo

Jedan od pionira interneta, Yahoo!, postoji duže od Googlea i, iako je izgubio nekadašnju slavu, i dalje je relevantan igrač. Danas su njegovi rezultati pretraživanja uglavnom pokretani Bingovim algoritmom, no njegova privlačnost leži u konceptu web portala. Yahoo! nudi "sve u jednom" iskustvo, integrirajući pretraživanje s vijestima, e-poštom i izuzetno cijenjenim servisom Yahoo! Finance.

Za korisnike koji preferiraju minimalistički pristup s manje AI "nereda" na stranici, Yahoo! nudi čišće sučelje.

Brave Search

Relativno nova tražilica, brzo je stekla popularnost zahvaljujući svom beskompromisnom stavu prema privatnosti i, što je najvažnije, vlastitom neovisnom indeksu pretraživanja. Za razliku od mnogih alternativa koje se oslanjaju na rezultate Googlea ili Binga, Brave gradi svoju bazu podataka od nule, nudeći istinski drugačije rezultate. Integriran u Brave preglednik, ali dostupan svima, Brave Search ne prati korisnike niti njihove upite. Nudi čisto sučelje bez oglasa u svojoj besplatnoj verziji (s opcijom premium pretplate za podršku projektu) i inovativne značajke poput "Goggles", koje korisnicima omogućuju da sami kreiraju i primjenjuju vlastite setove pravila za rangiranje rezultata.

