Eksperimentiranje na cesti definitivno nije način za provjeru, zato vam ovdje objašnjavamo sve što se može dogoditi ako slučajno ili namjerno pritisnete tipku
Što se zapravo dogodi ako pritisnete tipku za gašenje auta pri brzini od 100 km/h?
Mnogi vozači barem su se jednom zapitali što bi se dogodilo kada bi tijekom vožnje slučajno pritisnuli tipku za paljenje i gašenje auta. Bi li se motor odmah ugasio, zaključao upravljač i automobil postao neupravljiv? Proizvođači su, srećom, predvidjeli upravo takvu mogućnost. Kod većine modernih automobila jedan kratak slučajni pritisak pri većoj brzini neće ugasiti motor. Ali tipka ipak može zaustaviti motor tijekom vožnje. Ova tipka je uglavnom označena sa oznakom Start/Stop ili nekom drugom sličnom varijacijom, i ovdje ne govorimo o tipki kojom se upravlja s funkcijom automatskog Start/Stop sustava, koji gasi motor na semaforu. To su dvije različite stvari i ta tipka je najčešće označena drugaćijim simbolom (na slici ispod).
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