Obavijesti

Tech

Komentari 0
ŠTO NAM DONOSI SUTRA?

Strah od 'superinteligentne' AI tjera studente Harvarda i MIT-a da napuste faks

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Strah od 'superinteligentne' AI tjera studente Harvarda i MIT-a da napuste faks
Foto: 123RF

Dok se dio svijeta boji da će AI ‘pojesti’ poslove, dio studenata s elitnih američkih sveučilišta tvrdi da nema vremena za čekanje diplome. Neki odlaze s najjačih fakulteta jer žele raditi na AI sigurnosti ili jer misle da se tržište rada mijenja brže nego što fakultet može pratiti.

Admiral

Među studentima najprestižnijih svjetskih fakulteta raste osjećaj straha, i to iz dva smjera: jedni vjeruju da bi se napredni AI sustavi mogli razviti vrlo brzo i da bi to moglo nositi ozbiljne rizike, dok drugi strahuju da će ih automatizacija prestići prije nego uopće uđu na tržište rada. Kako piše Forbes, u oba slučaja, zajednički nazivnik je ideja da se stvari mijenjaju brže nego što fakultet može pratiti.

AI IPAK LOŠA INVESTICIJA? Milijarde u AI, a učinak mršav: 'Ne vidimo rast produktivnosti'
Milijarde u AI, a učinak mršav: 'Ne vidimo rast produktivnosti'

Zato dio njih studij ne doživljava kao najbolju pripremu za ono što dolazi, nego kao nešto što se može pauzirati dok ‘prozor’ još traje. Neki odlaze u timove i organizacije koje rade na provjeri pouzdanosti modela, testiranju problematičnog ponašanja sustava i smanjenju mogućih šteta, jer smatraju da se baš tu može napraviti najveća razlika.

JEZIVO UPOZORENJE Ključan čovjek velike AI kompanije odlazi s pozicije i poručuje: ‘Svijet je u opasnosti’
Ključan čovjek velike AI kompanije odlazi s pozicije i poručuje: ‘Svijet je u opasnosti’

U tekstu se spominje i ‘AI zlatna groznica’ kao motiv: dio studenata želi pokušati graditi karijeru i projekte odmah, dok misle da je trenutak najpovoljniji. Logika je jednostavna, ako AI već sada mijenja način rada u mnogim područjima, onda je bolje biti među onima koji rade s tim alatima ili ih grade, nego čekati završetak studija.

Forbes pritom podsjeća da ne postoji konsenzus o tome koliko smo blizu tzv. superinteligentnoj AI i da dio stručnjaka smatra kako su rokovi koji se vrte po industriji pretjerani. Upravo ta podjela, brzi skok prema naprednoj AI nasuprot ideji da smo još daleko, stvara dodatnu nervozu među mladima koji ne žele kasnije zaključiti da su ‘krivo procijenili’ trenutak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi auti Kendall Jenner
BRUTALNA KOLEKCIJA

FOTO Svi auti Kendall Jenner

Kendall Jenner ima garažu koja stvarno ostavlja dojam, od čistih klasika do luksuza i ozbiljnih terenaca. U galeriji su auti koje je pokazala na Instagramu, a izbor je toliko raznolik da smo iskreno impresionirani koliko dobro spaja oldtimer vibru i moderne skupe igračke. Nas su privukli impresivni klasici poput kabrioleta Cadillac Eldorado Biarritz, ali i terenci 1970 Range Rover, pravi vintage komad s karakterom, zatim Chevrolet C10 pickup kamion te Land Rover Defender 110.
Ovo je 7 postavki u WhatsAppu koje biste trebali početi koristiti
VELIKA POMOĆ

Ovo je 7 postavki u WhatsAppu koje biste trebali početi koristiti

Unatoč njegovoj popularnosti, možda niste svjesni nekih manje poznatih značajki skrivenih u postavkama
FOTO Sjećate li se ‘lubeničara'? Ovo su karavani koji su bili legende na našim cestama
RETRO KARAVANI

FOTO Sjećate li se ‘lubeničara'? Ovo su karavani koji su bili legende na našim cestama

Nekad ste karavan prepoznavali iz daljine, dugačak krov, veliki gepek i uvijek spreman za put. Nisu to bili samo “obiteljski auti”, nego radni konji za sve, od obrtnika do vikend putnika. Danas su takvi auti rijetkost, a SUV je preuzeo ulogu “praktičnog” vozila. Zato retro karavani zvuče još bolje, jer mnogi su imali osobnost i status, ne samo prostor. Ovo su modeli koje se i danas pamti, a neki i dalje voze, tvrdoglavo i ponosno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026