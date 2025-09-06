Obavijesti

Studija: Automobilske baterije imaju veliki potencijal za napajanje domova preko noći

Studija: Automobilske baterije imaju veliki potencijal za napajanje domova preko noći
Ako bi 60 posto kapaciteta baterija bilo fleksibilno dostupno noću, imali bismo gotovo 8000 megavat-sati energije koja bi se mogla koristiti u kratkom roku i na decentraliziran način, rekao je direktor Eona

Najveći njemački dobavljač energije, Eon, tvrdi da u baterijama električnih automobila postoji potencijal za pohranu tisuća megavat-sati energije, koja bi noću mogla napajati domove.

Prema analizi Eona koju je agencija dpa dobila na uvid, u Njemačkoj je početkom 2025. godine već bilo registrirano više od 225.000 automobila koji su bili tehnički opremljeni za takozvano dvosmjerno punjenje.

Dvosmjerno znači da baterije mogu pohranjivati ​​električnu energiju ne samo za napajanje automobila, već je i vraćati u kućanstvo ili električnu mrežu.

To se već testira u pilot projektima, ali još nije široko dostupno zbog niza regulatornih problema.

PLAN Volkswagen i CATL najavljuju surađuju na razvoju litijskih baterija za automobile u Kini
Volkswagen i CATL najavljuju surađuju na razvoju litijskih baterija za automobile u Kini

- Nedostaje pravni okvir, jedinstveni standardi i tržišno prihvatljive tarife - objavilo je udruženje inspektora vozila TÜV.

Izvršni direktor tvrtke Eon, Filip Thon, rekao je da "ako bi 60 posto kapaciteta baterija bilo fleksibilno dostupno noću, imali bismo gotovo 8000 megavat-sati energije koja bi se mogla koristiti u kratkom roku i na decentraliziran način."

MANJE SE KUPUJU AUTI Švedski proizvođač baterija planira prepoloviti broj radnika
Švedski proizvođač baterija planira prepoloviti broj radnika

- To je dovoljno električne energije za opskrbu 2,5 milijuna kućanstava od 17:30 sati navečer do 5:30 ujutro, što je točno vrijeme kada mnogi uređaji rade, ali je dostupno manje solarne energije - rekao je Filip Thon.

