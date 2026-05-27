Pao im mrak na oči: Talijanski ministar napao Ferrari Luce. Dionice 'pljusnule' na burzi

Ferrari je predstavio svoj prvi potpuno električni automobil. Luce (tal. svjetlo), izazvao je brojne kritike na prezentaciji, uključujući i one od ministra prometa Mattea Salvinija.

- Električan, nevjerojatno skup (550.000 eura!) i, estetski gledano, dovoljno govori sam za sebe... Izgleda kao bilo što osim automobila marke Ferrari. I to bi trebala biti ‘inovacija’? Pitam se što bi Enzo Ferrari rekao - napisao je ministar prometa Matteo Salvini u objavi na društvenim mrežama, kritizirajući najnoviji Ferrarijev model.

Salvinijevi komentari vjerojatno će dodatno zaoštriti odnose između talijanske vlade i obitelji Agnelli-Elkann, najvećeg pojedinačnog dioničara Ferrarija i globalnog proizvođača automobila Stellantisa.

Kontroverzni Luce, prvi Ferrarijev model koji je potpuno električan i ima pet sjedala, odmah je izazvao bijes u Italiji. Nije odmah uvjerio ni investitore, pa su Ferrarijeve dionice u utorak pale za više od osam posto.

Ferrari s četvera vrata, promoviran kao „najudobniji Ferrari ikad” — što teško odgovara imidžu proizvođača automobila sinonimnog za brzinu, stil i strast — zajednički je dizajnirao Jony Ive, bivši Appleov glavni direktor za dizajn, piše Politico.

Di Montezemolo, koji je Ferrari vodio više od dva desetljeća, također je žestoko kritizirao automobil.

„Riskiramo uništiti legendu”, rekao je Montezemolo u utorak, tvrdeći da automobil ne zaslužuje nositi Ferrarijev znak, poznatog propetog konjića.

„Barem je ovo automobil koji Kinezi sigurno neće kopirati”, našalio se Montezemolo, koji je s osnivačem kompanije Enzom Ferrarijem surađivao još od svojih dvadesetih godina.

Carlo Calenda, centristički oporbeni zastupnik, iskoristio je priliku za novi napad na obitelj Elkann-Agnelli, optuživši je da potkopava talijanske industrijske dragulje poput Ferrarija.

Talijanski predsjednik Sergio Mattarella bio je među prvima koji su u ponedjeljak vidjeli automobil, uz vodstvo Ferrarijeva predsjednika Johna Elkanna, nasljednika obitelji Agnelli.

Crveno na burzi

Reakcija tržišta na automobil bila je negativna u utorak ujutro, pri čemu su se dionice Ferrarija na burzi u New Yorku prodavale u padu od preko pet posto.