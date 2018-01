Subaru je uvijek bio drugačiji, a novi XV je pravi dokaz za to

Prošla generacija Subaru XV-a bila je prilično uspješna na našem tržištu, a tim stopama želi krenuti i novi XV koji se u poplavi gradskih i kompaktnih namjerava istaknuti vrhunskim terenskim karakteristikama. Da auto nije samo šminka, nego i terenac koji lako može parirati i nekim razvikanim 4x4 zvijerima, uvjerili smo se na zahtjevnoj offroad ruti po brdima u okolici talijanske Bologne gdje nas je XV bez problema izvlačio iz situacija u kojima ne bismo na prvu vjerovali ni klasičnom Jeepu ili Ladi Nivi.

Foto: Teppo Vertomaa

XV je jedinstven po mnogočemu. Ovo je jedini SUV u klasi koji ima serijski pogon na sve kotače, jedini s bokser motorom i jedini sa serijskim automatskim mjenjačem. Također, ovo je jedini auto u klasi koji serijski nudi i širok spektar tehnologija za pomoć u vožnji, od adaptivnog tempomata pa do sustava za držanje u voznom traku. Naposljetku, u seriji je i X-Mode sustav pomoći pri terenskoj vožnji koji znatno olakšava mnoge teške offroad situacije. S obzirom na sve to s cijenom od oko 185.000 kuna, XV se doima kao best buy bez konkurencije u klasi, no samo ako 4x4 pogon i automatski mjenjač zaista trebate i želite.

Foto: Teppo Vertomaa

Zbog pogona na sve kotače koji zauzima dosta mjesta XV nije među najprostranijim autima u klasi, štoviše prtljažnik od 380 litara je prilično skroman rezultat za kompaktni SUV, no zato na stražnjoj klupi ima sasvim dovoljno mjesta. XV je u pravilu vrlo zabavan auto na cesti, a samo nekima će smetati karakterističan rad CVT automatskog mjenjača koji pomalo ubija volju za jurnjavom. S druge strane, on je iznimno komforan, pogotovo pri umjerenijoj vožnji.

Foto: Teppo Vertomaa

Na terenu je XV pravi gazda sa svojim odličnim 4x4 pogonom i udaljenosti od podloge od čak 22 cm, što je mnogo više od prosjeka klase. U ponudi su dva motora. Bokser obujma 1,6 litara ima 114 KS, a snažniji od 2 litre 156 KS. Tu su i četiri razine opreme, no već osnovna ima i više nego većina kupaca treba.