Ne, nikada nismo na sedmodnevni test dobili auto koji je bio toliko skup auto i auto koji nas je toliko "izuo iz cipela". Ovo je pravo čudovište u kojem se pri ubrzanjima osjećate kao ispaljeni iz topa, koje vas prikuje u sjedalo i ne pušta sve dok vas elektronska blokada ne zaustavi na 250 km/h. S druge strane ovo brutalno čudovište ima i svoju nježnu, praktičnu stranu. No o tome kasnije. Zadržimo se sada na stvarima koje RS e-tron GT čine iskonskim superautomobilom.

Kao prvo, to je superautomobilski izgled. Iako ovo nije brutalni dvosjed već veliki GT automobil u kojem će se udobno voziti i četvero ljudi, RS e-tron GT je magnet za poglede. Ne ne možete se voziti bez da očekujete da u vas netko stalno intenzivno "bulji". Ovo je auto u rangu Ferrarija i Lamba i reakcija ljudi kad ga vide je ista. Ne mogu skinuti svoj pogled s gotovo pet metara dugog i dva metra širokog auta koji već svojim izgledom najavljuje da je brz poput metka.

Osim vožnje omiljena nam je zabava tijekom testa bila ostaviti auto na punjaču, sjesti se u obližnji kafić, naručiti kavicu i pripremiti se za show. Evo kako je to izgledalo prvi put. Kavu još nismo ni naručili kad smo začuli glasan: "ej čovječe, pa što je ovo? Audi. Pa koji je to Audi? Baš je j****. Daj me slikaj..." I onda je mladić slikao drugoga, pa je ovaj slika njega, pa su zamolili prolaznika da ih zajedno slika uz auto, pa je taj prolaznik zamolio njih da ga slikaju... Kao da gledate odličan sitcom. U sat vremena nabrojali smo točno 24 fotografiranja s autom. Da, svojim izgledom je ovaj auto pravi superautomobil i privlači pažnju dostojnu takvog auta.

Audi RS e-tron GT je superautomobil i po svojim performansama. Definitivno, među najluđim autima koje smo ikada vozili i uvjerljivo najluđi auto kojeg smo dobili na sedmodnevni test. Ima dva elektromotora, maksimalnih 646 KS snage (u Boostu koji traje 2,5 sekundi, inače je 600 KS) i 830 Nm maksimalnog okretnog momenta. Brojke dostojne superautomobila i brojke koje garantiraju spektakularna ubrzanja za jedan električni automobil. Koliko spektakularna. Otprilike ovako: RS e-tronu GT treba 10,5 sekundi ba bi ubrzao do - 200 km/h. Da kad ste vi sa svojim prosječnim autom dohvatili 100 km/h Audi je daleko ispred vas i već juri 200 km/h.

Do 100 km/h stiže za 3,3 sekunde, no mi smo, kao i neki drugi strani kolege prije nas, izmjerili 3,2 sekunde. Onaj prvi udarac, kad se auto ispali s mjesta, ubrzanje do 50,60 km/h je nešto što je teško opisati. To treba doživjeti. Osjećaj je kao da 800, 900 konvencionalnih konja na raspolaganju. Električni auti su zaista stvoreni za luda ubrajanja i konvencionalni im auti tu više ne mogu konkurirati. Pa pogledajte samo Teslu, Taycana, ovaj Audi, pa naposljetku i ludu Neveru.

Ubrzanje do 250 km/h smo isprobali na zatvorenoj aerodromskoj pisti. Od 100 do 200 km/h auto i dalje ubrzava spektakularno, za to mu treba oko sedam sekundi. Još toliko je potrebno do maksimalnih 250 km/h kada elektronika zaustavi daljnje napredovanje. No nije sve samo u ubrzanjima. RS e-tron GT je nevjerojatno dobar pri jurnjavi zavojima unatoč tome što teži ogromnih 2,3 tone. Sposoban je zavoje prolaziti neslućenom brzinom, a kada stisnete gas na izlasku i zavoja auto je izuzetno stabilan i nježan. Imate osjećaj da bi baš svatko ovaj auto mogao voziti na granici, no valja biti oprezan, ogromna je to snaga. Pohvale i za odlično upravljanje svim kotačima koje omogućava stabilniji ulazak u zavoj te upravljač koji je supersportski izravan i pruža mnogo povratnih informacija. U svakom trenutku znate koliko ste blizu limitu automobila.

Dakle RS e-tron GT je pravi superautomobil. A superautomobili su obično prilično neupotrebljivi u svakodnevici. RS e-tron GT je čista suprotnost tome. Ne samo da je upotrebljiv, on je u tom pogledu genijalan. U unutrašnjosti gdje tipični superautomobili imaju dva skučena mjesta za sjedenje, ovaj Audi ima četvera vrata i prostranu kabinu za pet osoba, po količini mjesta usporedivu s onom u Audiju A6. Straga ima obilje prostora, sjedala su vrlo udobna, kako stražnja, tako i prednja. U prtljažnik stane solidnih 350 litara. Tu je i obilje luksuza, kao da se vozite u Audiju A8 (popis opreme na kraju teksta), a i dizajn unutrašnjosti je više blizak onom u klasičnim Audijima nego u ekstravagantnim superautomobilima.

Ono što ovaj auto čini genijalno upotrebljivim je komfor. Kao prvo komfor ovjesa je nestvaran. "Ležeći policajci", neravnine, rupe... Sa svim tim se RS e-tron GT nosi nestvarno dobro. Ne nestvarano dobro za jedan superautomobil, nego nestvarno dobro za automobil uopće. Ovaj auto je, realno, po udobnosti ovjesa u klasi sa A8, S-klasom. Nevjerojatno s obzirom na to koliko je brz u zavojima. Tu je i aukustična udobnost. Dakle zvučna izolacija je vrhunska, djelomično i zahvaljujući dvostrukim laminiranim bočnim prozorima vozača i suvozača.

Auto je upotrebljiv i kada je u pitanju doseg. Zapravo ugodno smo se iznenadili. Zahvaljujući ogromnoj bateriji doseg je vrlo dobar. Na čitavom testu imali smo prosjek potrošnje s kojim bismo prevalili oko 370 kilometara. No na testu je bilo svega, prvenstveno jako puno ludih ubrzanja, pa vožnja autocestom i ranije spomenuta avantura na 250 km/h na aerodromskoj pisti. Kada smo se vozili normalno, odnosno kao svi ostali oko nas doseg je bio oko 430 kilometara u kombiniranoj vožnji, a uz malo štedljiviju vožnju lako je moguće prevaliti i više od 500 kilometara. Doseg na autocesti pri putnoj brzini od 120 do 130 km/h bio nam je oko 370 kilometara, a u pri brzini od 140 do 150 km/h oko 300 kilometara.

Pred kraj i malo posebnosti koje su nam se svidjele ili nisu svidjele. Auto proizvodi odličan umjetno generiran zvuk koji je Audi detaljno programirao i koji se mijenja s brzinom. To zaista podiže sportski dojam u vožnji. Krov je pak od karbona (dodatna oprema) što smanjuje masu i težište i izgleda odlično. Ono što nam se nije svidjelo da su stražnji bočni prozori te stražnji vjetrobran izrađeni od plastike. Audi je to učinio zbog manje mase i bolje izolacije, no vidljivo je golim okom da je to pomalo mutna plastika. Ne sviđa nam se ni cijena. Prvenstveno zato što smo svjesni da nikada nećemo skupiti za ovaj auto. Realno 1,44 milijuna kuna je ogroman novac, no u usporedbi s drugim superautomobilima ali i srodnim Taycanom ovaj Audi je čak i povoljan. Bez obzira koliko to čudno zvučalo.

Audi RS e-tron GT je pravo čudovište koje oduzima dah. Spektakularno izgleda, spektakularno je brz... Pravi superautomobil. A opet, s druge strane, on je izuzetno nježno čudovište, udobno, prostrano, tiho... I upravo kombinacija te monstruoznosti i praktičnosti je ono što najviše oduševljava na RS e-tronu GT.

Važnija oprema Audi RS e-tron GT

21” alunaplatci, Black optik paket +, dekorativni umetci od karbona, krov od karbona, upravljanje svim kotačima, Head-up zaslon, kožom presvučena sjedala s električnim namještanjem, grijana prednja i stražnja sjedala, hlađena prednja sjedala s funkcijom masaže, Night vision asistent, obloga krova od mikrovalakana, sustav kamera za parkiranje od 360 stupnjeva, sustav automatskohg parkiranja, dodirni zaslon 10,1", navigacija, digitalni instrumenti, Bang & Olufsen premium 3D audio sa 17 zvučnika i 710 W...