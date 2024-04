Svaki sa svojim karakterom: Testirali smo Huawei Watch GT4

Huaweijeva GT serija pametnih satova postala je impresivan komad hardvera koji vješto prati sve vaše aktivnosti, a pritom to čini u odlično dizajniranom kućištu s vrhunskim materijalima. Iako je prošlo nekoliko mjeseci od njihovog predstavljanja, ovih dana paralelno smo isprobali GT4 sat u većoj verziji od 46 milimetara. Kod nas je dostupan u sivoj inačici, odnosno radi se o satu s metalnim remenom, sportskoj crnoj sa silikonskim remenom te zelena inačica s kompozitnim remenom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Satove su predstavili pod sloganom ‘fashion forward’, pa su tako moda i stil u spoju s tehnologijom bile glavne odrednice novih modela. Ono što je odmah očito u odnosu na GT3 seriju je osmerokutni dizajn kućišta. Iako je kućište jednako, igra boja i dizajn remena čini te rubove najizraženijim na satu sa zelenim remenom koji ima i remen sa standardnim kopčanjem. Metalni sat je najelegantniji i ima remen s brzim otpuštanjem preko jednog gumba te izgleda kao da je od jednog komada. Na crnom se satu svi ti rubovi najteže primjećuju, a kod njega je efektno i što ima crne brojčanike pa ekran djeluje veće. U usporedbi sa zelenom verzijom koja kombinira zelenu i bijelu boju, ekran djeluje manje.

Foto: Huawei

Iako je sivi sat najelegantniji, on je i najteži sa masom većom od 130 grama, dok je samo kućište teško oko 48 grama kod svih modela. Zbog toga je i metalni sivi meni tijekom korištenja bio neudoban tijekom spavanja. Crni i zeleni za to su puno sretnija opcija, ali i tijekom dana ih jedva osjetite na ruci. Metalni dolazi s dodatnim karikama pa ga lako možete produljiti ili skratiti, ovisno o vašoj ruci. Ostale modele vrlo lako možete personalizirati remenima širine 22 mm. U konačnici sva su tri sata odlične izrade, iako metalni djeluje najizdržljivije. Sat je zadržao i razinu vodootpornosti od 5 ATM.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Veći model dolazi s ekranom dijagonale 1,4 inča, a radi se o AMOLED panelu s rezolucijom od 466x466 piksela, koji ćete bez ikakvih problema koristiti i na otvorenom. Huawei je kroz godine skupio ogromnu kolekciju maski za sat pa tako možete iznimno jednostavno personalizirati sat, ovisno o prigodi i aktivnosti, jer neke se maske bolje vide na izravnom svjetlu.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Kartice, odnosno ekrani, s nizom funkcija koje prate vašu aktivnost i fizičke parametre ili nude servisne informacije, možete prilagoditi ili popuniti onim podacima koji su vama trenutno najvažniji. I tu će vam Huaweijev sat ponuditi sve ono osnovno što treba i to radi jako dobro. Popis osnovnih aplikacija koje sat nudi je dovoljan za prosječne korisnike, a na njemu možete vidjeti i notifikacije koje želite ili odgovarati na poruke, kroz predefinirane odgovore. Huawei za sat kroz AppGallery nudi i niz dodatnih aplikacija, čiji broj polagano raste, no daleko je od onog što mogu korisnici na Android ili Apple satovima. No, možete upravljati Spotifyem, koristiti sat kao okidač za kameru, vidjeti kako ste spavali ili kakav vam je puls te kroz Petal Maps koristiti sat i za navigaciju na dlanu, bez da vadite telefon iz džepa. Što je prilično korisno kad ste u nekoj potpuno stranoj državi i želite biti sigurno da vam netko neće zgrabiti telefon dok vi tražite ulicu. Oni koji su koristili Huaweijeve satove prije, bez ikakvih problema će se snaći i na ovom modelu, a samo postavljanje i uparivanje je iznimno jednostavno i brzo. S ovom su generacijom poboljšali praćenje pa njihov TruSeen daje 30 posto bolje očitanje rada srca u intenzivnim aktivnostima, novi je sustav praćenja disanja u snu. Naime, sat prati nepravilnosti tijekom sna i daje vam informacije o tome kako dišete, što vas može potaknuti i na detaljnije preglede, jer ovo nije medicinski uređaj. Softver prati više od 100 sportova, lociranje je prilično precizno, a na novom su modelu poboljšali GNSS praćenje.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Osim odlične izrade, GT serija satova poznata je i po impresivnom trajanju baterije, a GT4 nudi do dva tjedna korištenja na jednom punjenju. I tako je i bilo tijekom korištenja. Naravno, to se može i prepoloviti, ako uključite ekran da vam stalno bude uključen i ako ste iznimno često u treningu s GPS lociranjem. Desetak dana je ono na što bi bez problema mogli računati, s povremenim aktivnostima koje zahtijevaju lociranje vašeg sata.