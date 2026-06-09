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BARBZILLA IZAZIVA GTA

Svi bježe osim Barbie: Skoro sve igre se sklanjaju na putu GTA VI

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Svi bježe osim Barbie: Skoro sve igre se sklanjaju na putu GTA VI
Foto: Rockstar Games

Atari usred GTA VI ludila baca bombu: stižu Godzilla remaster i Barbie retro kolekcija, a gaming scena već bruji o novom "Barbzilla" fenomenu

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U svijetu videoigara, izlazak naslova poput Grand Theft Auto VI predstavlja seizmički događaj. S datumom lansiranja zakazanim za 19. studenog 2026., većina izdavača panično pomiče svoje kalendare kako bi izbjegla divovsku sjenu koju će Rockstar Games neizbježno baciti na tržište. No usred masovnog egzodusa, jedna tvrtka ne samo da se ne boji, već i hrabro ulazi u arenu. Atari je odlučio da je studeni savršen mjesec za lansiranje ne jedne, već dvije igre, stvarajući najneočekivaniji duo godine: Godzillu i Barbie.

Neočekivani dvostruki udarac

Početkom mjeseca, 3. studenog, na scenu stupa Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered. Riječ je o prerađenoj verziji kultne borilačke igre iz 2002. godine koja je svojedobno zabavljala igrače na PlayStationu 2. Remaster donosi poboljšanu grafiku, dvanaest Kaiju čudovišta za igranje, osam potpuno uništivih lokacija te, po prvi put, online multiplayer mod. S cijenom od 29,99 dolara, Atari jasno cilja na publiku koja traži brzu arkadnu zabavu bez ulaganja kakvo će zahtijevati epski GTA VI.

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Tjedan dana prije apokalipse stiže ružičasta ikona

Kao da divovsko čudovište nije dovoljno, samo tjedan dana prije izlaska GTA VI, 12. studenog, stiže Barbie Rewind. Ovu jedinstvenu kompilaciju, razvijenu od strane studija Digital Eclipse, čini čak šesnaest klasičnih Barbie igara iz razdoblja od 1991. do 2007. godine. Igrači će moći iskusiti raznolike avanture, od jahanja i vožnje snowboarda do rješavanja misterija u ulozi tajne agentice. Poseban dragulj kolekcije je do sada nikad objavljena igra Barbie: Vacation Adventure, što kompilaciji daje dodatnu vrijednost za kolekcionare i nostalgičare. Ova retro kolekcija bit će dostupna na svim modernim platformama.

Rađanje "Barbzilla" fenomena

Odluka Atarija da objavi dva naslova s potpuno suprotnom estetikom u mjesecu kojim dominira GTA VI mnoge je podsjetila na filmski fenomen "Barbenheimer". Iako remaster Godzille i kolekcija Barbie igara nisu blockbusteri koji mogu izravno konkurirati prodajnim brojkama Rockstarovog diva, njihova prisutnost na kalendaru predstavlja genijalan marketinški potez. To je klasičan primjer kontraprogramiranja: dok se svijet priprema za kriminalni svijet Vice Cityja, Atari nudi eskapizam u obliku divovskih čudovišta i ružičaste nostalgije. Umjesto da se bore za isti dio tržišnog kolača, ove igre ciljaju na potpuno drugu demografiju, a usput dobivaju golemu medijsku pažnju zbog svoje hrabrosti. Hoće li "Barbzilla", kako je zajednica već prozvala ovaj sudar, postati gaming fenomen 2026., ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno: studeni će ipak biti malo zanimljiviji no što se očekivalo.

*uz korištenje AI-ja

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