Svima je olakšao život: Umro čovjek iza ikona kopiraj i izreži

Larry Tesler, informatičar koji stoji iza kreiranja jednostavnih naredbi cut/copy/paste (izreži, kopiraj i zalijepi), umro je u ponedjeljak. Imao je 74 godine.

Njujorčanin Tesler počeo je raditi u Silicijskoj dolini početkom '60-ih godina prošlog stoljeća nakon studija informatike na Stanfordu. U vrijeme dok su računala bila nedostupna većem broju ljudi, Tesler se zaposlio u istraživačkom odjelu (PARC) Xeroxa 1973. godine. Specijalizirao se za razvoj korisničkog sučelja, odnosno kako da učini informatičke sustave lakšima za korištenje.

Upravo je tamo i razvio sustav izreži, kopiraj i zalijepi, koji je kroz godine svima nama uštedio milijune i milijune sati. Ovaj koncept naredbi danas nam je svima poznat i praktično je sastavni dio svakog uredskog alata. Kako se navodi, on je to rješenje razvio navodno na temelju onog što smo radili i sa papirom, kad bi fizički izrezali dijelove teksta i zalijepili ih na drugo mjesto.

Njegovi bivši šefovi odali su mu počast navodeći kako je radio na mnogim drugim projektima, ali i kako je naš radni dan jednostavniji zahvaljujući njegovim idejama.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon