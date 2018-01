Tajna misija: Nitko ne zna što će nova letjelica raditi u orbiti

SpaceX je noćas u svom prvom ovogodišnjem lansiranju u svemir ponio tajni teret za američku vladu, a kako se radilo o tajnom teretu, SpaceX nije prenosio ni cijelo lansiranje.

Raketa Falcon 9 na misiji Zuma poletjela je s Floride nakon više od mjesec dana odgode, a samo nekoliko minuta nakon što se odvojila od tereta u orbiti, raketa Falcon 9 uspješno se vratila na Zemlju.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX