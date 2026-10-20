Tajni projekt koji je postao legenda: Kako je Golf GTI promijenio auto svijet

Danas je Volkswagen Golf GTI jedan od najpoznatijih sportskih automobila na svijetu, no njegova priča počela je gotovo kao pobuna protiv vlastite uprave. Prije pedeset godina mala skupina Volkswagenovih zaposlenika odlučila je napraviti nešto što im nitko nije službeno naručiom pretvoriti obični obiteljski Golf u pristupačan sportski automobil. Uprava isprva nije vjerovala u takvu ideju i planirala je proizvesti samo 5000 primjeraka. Na kraju ih je nastalo gotovo 462.000, a GTI je postao simbol čitave nove kategorije automobila.



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