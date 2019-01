Tesla dijeli tisuće otkaza: Žele spustiti cijenu svog Modela 3

Proizvođač električnih automobila Tesla objavio je u petak da će ukinuti nekoliko tisuća radnih mjesta u nastojanju da smanji troškove i ostane profitabilan dok razvija proizvodnju svog ključnog proizvoda, Modela 3 sedana.

"Tesla takve rezove mora pokrenuti tijekom sljedećih mjeseci, budući da ubrzava proizvodnju varijanti Modela 3 i ulaže u inženjerska poboljšanja u proizvodnji. Ne postoji drugi način“, naveo je izvršni direktor Tesle Elon Musk u elektorničkoj poruci zaposlenicima na blogu kompanije.

Kompanija je priopćila da će broj stalno zaposlenih smanjiti za otprilike sedam posto, dok će od privremeno zaposlenih i zaposlenih na ugovor ostati samo oni najnužniji.

